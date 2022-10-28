Минцифры планирует в 2023 году запустить национальный криптографический центр

Минцифры планирует создать Национальный технологический центр по цифровой криптографии (НТЦ ЦК). Эта структура должна обеспечить «частно-государственное взаимодействие» для создания средств криптографической защиты информации (СКЗИ), заявил 27 октября замминистра цифрового развития Александр Шойтов на пленарной сессии конференции «Пространство безопасности». Чиновник добавил, что о своем желании работать в рамках центра уже заявили компании «Код безопасности», «Инфотекс» и «КриптоПро». Запуск центра должен состояться до конца 2022 г., заявил «Ведомостям» гендиректор «Кода безопасности» Андрей Голов.