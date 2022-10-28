Минцифры планирует в 2023 году запустить национальный криптографический центр

Минцифры планирует в 2023 году запустить национальный криптографический центрРанее на создание такого центра планировалось выделить 11,5 млрд рублей
Минцифры планирует создать Национальный технологический центр по цифровой криптографии (НТЦ ЦК). Эта структура должна обеспечить «частно-государственное взаимодействие» для создания средств криптографической защиты информации (СКЗИ), заявил 27 октября замминистра цифрового развития Александр Шойтов на пленарной сессии конференции «Пространство безопасности». Чиновник добавил, что о своем желании работать в рамках центра уже заявили компании «Код безопасности», «Инфотекс» и «КриптоПро». Запуск центра должен состояться до конца 2022 г., заявил «Ведомостям» гендиректор «Кода безопасности» Андрей Голов.
Представитель Минцифры сообщил, что создание центра включено в федеральный проект «Информационная безопасность», но уточнил, что завершиться оно может только в 2023 г.