Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

Минцифры планирует в 2023 году запустить национальный криптографический центр

Ранее на создание такого центра планировалось выделить 11,5 млрд рублей
Анастасия Курашева
Планируется, что новый центр займется разработкой универсальных криптографических решений для российского рынка / Евгений Разумный / Ведомости

Минцифры планирует создать Национальный технологический центр по цифровой криптографии (НТЦ ЦК). Эта структура должна обеспечить «частно-государственное взаимодействие» для создания средств криптографической защиты информации (СКЗИ), заявил 27 октября замминистра цифрового развития Александр Шойтов на пленарной сессии конференции «Пространство безопасности». Чиновник добавил, что о своем желании работать в рамках центра уже заявили компании «Код безопасности», «Инфотекс» и «КриптоПро». Запуск центра должен состояться до конца 2022 г., заявил «Ведомостям» гендиректор «Кода безопасности» Андрей Голов.

Представитель Минцифры сообщил, что создание центра включено в федеральный проект «Информационная безопасность», но уточнил, что завершиться оно может только в 2023 г.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных