«Роскосмос» предложил ввести мораторий на сокращения бюджетов критически важных проектов

«С точки зрения предложений <...> это, конечно же, бюджетный мораторий на секвестирование хотя бы не в целом по госпрограмме “Космическая деятельность России”, но хотя бы по тем направлениям, которые на сегодняшний день крайне важны», – сообщил он на заседании. Он добавил, что речь идет о спутниковой навигации и данных о дистанционном зондировании Земли. Эти направления приобретают сегодня особую важность в силу того, что до последнего времени пользователи в России (в частности, госорганы и госкомпании) работали с зарубежными решениями, доступ к которым сейчас в силу геополитических причин ограничен, подчеркнул Шерин.