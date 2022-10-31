«Роскосмос» предложил ввести мораторий на сокращения бюджетов критически важных проектов

«Роскосмос» предложил ввести мораторий на сокращения бюджетов критически важных проектовВ их числе спутниковый интернет, высокоточная оптика и правительственная связь
Замгендиректора госкорпорации «Роскосмос» Валерий Шерин предложил ввести мораторий на сокращение бюджетного финансирования критически важных направлений космической промышленности. Свое предложение он озвучил на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике «Госплан 2.0 как механизм стимулирования экономического развития».
«С точки зрения предложений <...> это, конечно же, бюджетный мораторий на секвестирование хотя бы не в целом по госпрограмме “Космическая деятельность России”, но хотя бы по тем направлениям, которые на сегодняшний день крайне важны», – сообщил он на заседании. Он добавил, что речь идет о спутниковой навигации и данных о дистанционном зондировании Земли. Эти направления приобретают сегодня особую важность в силу того, что до последнего времени пользователи в России (в частности, госорганы и госкомпании) работали с зарубежными решениями, доступ к которым сейчас в силу геополитических причин ограничен, подчеркнул Шерин.
Кроме того, под мораторий секвестирования бюджета должны попасть разработки в области высокодетальной оптики, радиолокации, независимого доступа в интернет, а также правительственная связь, космодромы и в целом инфраструктура запусков космических аппаратов, добавил Шерин. В качестве аргументов замгендиректора «Роскосмоса» привел данные о бюджете госкорпорации в 2013-2020 гг. «При плановых значениях в 1,8 трлн руб. вышли на 1,5 [трлн руб.]. Сокращение составило порядка 325 млрд руб., это примерно полтора годовых бюджета. То есть на восемь лет планировали, полтора года просто сняли», – отметил он.
По словам Шерина, целый ряд проектов «Роскосмоса» рассчитан на длительные периоды. Например, разработка и производство нового космического аппарата составляет в среднем 5-7 лет. «Мы сталкиваемся с тем, что вследствие секвестирования бюджета мы вынуждены эти долгосрочные контракты пересматривать, ориентируя их на удовлетворение каких-либо текущих, первостепенных, жизненно важных решений и задач. Конечно, это негативно отражается на достижении целевых показателей», – резюмировал он.
Помимо предложения о моратории секвестирования бюджета замгендиректора госкорпорации предложил делать больший упор на те проекты «Роскосмоса», которые требуют меньшего времени производства и разработки. Речь идет о сокращении сроков изготовления ракетно-космической продукции за счет внедрения универсальных малоразмерных моделей, на чем сейчас и основана стратегия госкорпорации, отметил он.
Основатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров предполагает, что предложение ввести мораторий на сокращения бюджетов – это инициатива нового гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова. «Он пытается сделать то, с чем не справился его предшественник, – говорит эксперт. – Проблема урезания бюджетов преследует "Роскосмос" последние 10 лет, и очень для него болезненна». Недофинансирование, по его словам, привело к тому, что не были реализованы даже перспективные проекты вроде запуска группировки спутников «Аист-2Д». Кроме того, развитие проектов значительно замедлили волны санкций и запреты на поставки комплектующих. «Необходимость поиска их замены приводит к тому, что работоспособность космических аппаратов укорачивается», – объясняет Егоров.
Космос в России финансируется по принятой на 10 лет Федеральной космической программе (ФКП) 2016-2025 гг., но после ее принятия было как минимум два секвестирования, которые «достаточно серьезно» ударили по госкорпорации, напоминает популяризатор космонавтики и научный журналист Михаил Котов. По его словам, сейчас Россия столкнулась с нехваткой не только спутников дистанционного зондирования Земли в оптическом диапазоне, но также радиолокационных спутников и спутников связи. «Если правительство понимает важность тех спутниковых программ, которые создает "Роскосмос", оно должно согласиться на мораторий», – считает он.
Наверстать упущенное за считанные месяцы «Роскосмос» не в состоянии, поэтому вынужден требовать стабильного финансирования на годы вперед с целью в будущем создать новое поколение спутников, продолжает Егоров. Но он сомневается, что в нынешних условиях объемы бюджетного финансирования госкорпорации будут пересмотрены.