«Роскосмос», «Ростех» и банки отчитаются об использовании VPN

В письме, разосланном в госструктуры и банки, Минцифры попросило «в возможно короткие сроки» уточнить, какие VPN-сервисы они используют или планируют использовать, а также в каких целях они это делают и в каких локациях. В опросном листе компания должна указать название и тип VPN, систему, интернет-ресурс и т. д., для использования которых необходим VPN, в том числе в технологических целях (банки/банкоматы, платежные системы, системы хранения данных и т. п.), а также город, регион России или страну использования. В списке рассылки числятся «Роскосмос», «Ростех», «Газпром», «Ростелеком», Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Газпромбанк, «Открытие», Альфа-банк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и Совкомбанк.