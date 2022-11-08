Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

«Роскосмос», «Ростех» и банки отчитаются об использовании VPN

Это смогло бы предотвратить сбои в работе компаний в случае блокировки VPN-протоколов, подозревают эксперты
Анастасия Курашева
Если Минцифры будет создавать собственное VPN-решение, то оно может быть осуществлено на базе «Госуслуг» / Евгений Разумный / Ведомости

Минцифры потребовало от ряда госкомпаний, госкорпораций и крупных банков отчитаться об использовании VPN-сервисов. Письмо министерства в компании от 28 октября есть в распоряжении «Ведомостей», представитель Минцифры подтвердил его подлинность. Представители «Открытия» и Россельхозбанка подтвердили получение письма.

В письме, разосланном в госструктуры и банки, Минцифры попросило «в возможно короткие сроки» уточнить, какие VPN-сервисы они используют или планируют использовать, а также в каких целях они это делают и в каких локациях. В опросном листе компания должна указать название и тип VPN, систему, интернет-ресурс и т. д., для использования которых необходим VPN, в том числе в технологических целях (банки/банкоматы, платежные системы, системы хранения данных и т. п.), а также город, регион России или страну использования. В списке рассылки числятся «Роскосмос», «Ростех», «Газпром», «Ростелеком», Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Газпромбанк, «Открытие», Альфа-банк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и Совкомбанк.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных