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Российские ЦОДы не справились с активной закупкой серверов

Приобретенное про запас оборудование теперь некуда ставить
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости

Коммерческие центры обработки данных (ЦОД) столкнулись с дефицитом в России стойко-мест для серверов по итогам первого полугодия. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель iKS-Consulting. Сейчас затруднения у операторов ЦОДов возникают при необходимости разместить десятки или сотни стоек в пределах Москвы либо, наоборот, далеко за Уралом, подтверждает директор управления облачных решений ГК Softline Дмитрий Исаев.

В начале II квартала 2022 г. импорт серверов рос, хотя по итогам периода так и не приблизился к докризисным показателям, писали «Ведомости» в августе. В феврале стоимость ввезенных серверов составила $190–200 млн, в марте упала вдвое, рассказывал источник, близкий к одной из компаний. В апреле поставки превысили $300 млн, добавлял он, к июню сократились вчетверо, в июле вернулись к мартовским $75–90 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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