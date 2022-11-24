Российские ЦОДы не справились с активной закупкой серверов

Российские ЦОДы не справились с активной закупкой серверовПриобретенное про запас оборудование теперь некуда ставить
Коммерческие центры обработки данных (ЦОД) столкнулись с дефицитом в России стойко-мест для серверов по итогам первого полугодия. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель iKS-Consulting. Сейчас затруднения у операторов ЦОДов возникают при необходимости разместить десятки или сотни стоек в пределах Москвы либо, наоборот, далеко за Уралом, подтверждает директор управления облачных решений ГК Softline Дмитрий Исаев.
В начале II квартала 2022 г. импорт серверов рос, хотя по итогам периода так и не приблизился к докризисным показателям, писали «Ведомости» в августе. В феврале стоимость ввезенных серверов составила $190–200 млн, в марте упала вдвое, рассказывал источник, близкий к одной из компаний. В апреле поставки превысили $300 млн, добавлял он, к июню сократились вчетверо, в июле вернулись к мартовским $75–90 млн.