«Яндекс» объявил о планах по разделу компании

«Яндекс» объявил о планах по разделу компанииЧасть иностранных активов останется в управлении Yandex N.V., которая в дальнейшем сменит название
«Яндекс» 25 ноября объявил о планах разделения активов группы. Ряд бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах, указано в заявлении. О деталях изменений пока не сообщается. «Все предлагаемые изменения должны будут одобрить акционеры Yandex N.V.», – добавили в пресс-службе компании.
Основная часть бизнеса Yandex N.V. с учетом ряда зарубежных направлений может быть выделена в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд «Яндекс», говорится в заявлении компании. «Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить свое название», – сообщила пресс-служба «Яндекса». Такую схему подразумевает решение совета директоров «о предварительных намерениях».
«Также рассматривается возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой группой компаний будет передано менеджменту «Яндекса», – объявила компания. Изменения позволят ей продолжить фокусироваться на создании технологических продуктов и сервисов. «Яндекс» продолжит развиваться как частная независимая группа компаний, работать на открытом рынке и конкурировать с локальными и глобальными игроками», – заверили в пресс-службе компании.
Как выглядит структура «Яндекса» сейчас
На 30 сентября 2022 г. 45,1% голосующих акций и 8,5% обыкновенных контролировал семейный фонд Аркадия Воложа, указано на сайте «Яндекса». Еще 46,3% голосующих акций и 87,6% акционерного капитала компании находились в свободном обращении. Сотрудники компании, включая топ-менеджмент, держали 6,6% голосующих акций и 3,2% обыкновенных. «Суммарно траст Воложа и прочие сотрудники компании имеют более 50% голосов. При этом почти 88% экономических прав на компанию находится у держателей торгуемых акций класса А, которые учитываются во free float», – объясняет аналитик ИК «Велес капитал» Артем Михайлин.
В 2019 г. на фоне обсуждавшегося в Госдуме законопроекта об ограничении иностранного владения в значимых интернет-компаниях «Яндекс» изменил структуру управления. Был создан Фонд общественных интересов, которому была передана так называемая «золотая акция», при помощи которой он может блокировать сделки по консолидации в одних руках 10% и более голосующих или экономических акций интернет-компании. Законопроект об ограничении иностранного владения в таких компаниях тогда так и не был принят.
Выручка «Яндекса» по МСФО в 2021 г. выросла на 54% до 356,2 млрд руб., за девять месяцев 2022 г. составила 356,9 млрд руб., превысив общегодовую выручку за весь предыдущий год. Показатель EBITDA за девять месяцев 2022 г. составил 46 млрд руб., чистая прибыль – 40,56 млрд руб.
Зачем «Яндексу» делиться?
Разделение активов поможет «Яндексу» справиться сразу с рядом проблем, объясняют опрошенные «Ведомостями» эксперты и аналитики.
«Часто при принятии решения о реструктуризации владения в отношении крупных холдингов вопросы безопасности владения и корпоративной защиты активов являются основными даже по сравнению с объективной налоговой нагрузкой – вероятно, и в этом случае они могли выступать не последним драйвером при принятии решения о переезде холдинга», – добавляет Анна Зеленская, ассоциированный партнер налоговой практики МЭФ Legal.
«Сделка позволит решить проблемы с развитием новых технологий «Яндекса» за рубежом и продажей их на мировых рынках, а российская часть бизнеса сможет работать в России, соблюдая российские законы», – считает консультант по финансированию и структурированию сделок Александр Волчков.
Из всех зарубежных активов «Яндекса» самым активным подразделением сейчас является сегмент такси, а также юниты по доставке еды, отмечают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Эти подразделения развиваются в странах СНГ, а также в Ближневосточном регионе и Латинской Америке, отмечает Денис Буйволов, аналитик «БКС мир инвестиций». Но доля сервисов «Яндекса» на зарубежных рынках крайне невелика, напоминает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.
По словам Михайлина, сервис такси «Яндекса» сейчас функционирует как минимум в 17 странах. «Относительно в небольших объемах также есть поиск, облачные и геосервисы. «Яндекс.Лавка» осталась в Израиле, а проект в Париже и Лондоне пришлось свернуть», – отмечает он.
Сегмент беспилотного транспорта имеет «отличные долгосрочные возможности для генерации выручки», но на текущий момент ждать от него существенного вклада в выручку не стоит, считает Буйволов. «Тестирование беспилотного транспорта в США также свернули, но некоторые проекты могут продолжать работать в Израиле. Автономный транспорт почти не приносит выручки, в лучшем случае несколько десятков миллионов рублей за квартал. Расходы составляют сейчас 1,5–2 млрд руб. за квартал на уровне EBITDA», – заключил Михайлин.
Санкционные риски
Как и любая другая крупная российская компания, в 2022 г. «Яндекс» испытывал на себе давление санкций и геополитики. «Капитализация компании активно снижалась со второй половины 2021 г. вместе со всем российским рынком и резко ушла вниз после февральских событий», – говорит Михайлин.
По его словам, после этого был период «постепенного плавного восстановления и вновь падения на фоне объявления частичной мобилизации». Сейчас капитализация восстанавливается и составляет около 700 млрд руб., продолжил он.
«Несмотря на частичное восстановление котировок со дна, текущая стоимость акций все еще находится на уровне 35% от пиковых значений», – добавил Буйволов. По его словам, поскольку торговля акциями компании за рубежом приостановлена с февраля, в качестве ориентира котировок выступает их цена на Мосбирже. «На пике прошлого года цена акций была в районе 6000 руб. за акцию, на минимальных значениях этого года цена была в районе 1350 руб.», – добавил Буйволов. Сейчас «Яндекс» стоит «более чем в 2 раза дешевле, чем год назад», заключил Михайлин.
Несмотря на то что непосредственно сама группа не попадала под санкции каких-либо стран, под ограничениями оказались ее топ-менеджеры. В середине марта под санкции Евросоюза попал гендиректор «Яндекса» в России Тигран Худавердян, после чего он оставил должность. А в июне под санкциями оказался и Волож. В компании тогда заявили, что он оставляет посты исполнительного и генерального директоров в головной компании группы Yandex N.V. в Нидерландах, а также передает свое право голоса совету директоров.
В середине мая израильское издание Calcalist сообщило о планах Воложа перенести штаб-квартиру «Яндекса» в эту страну. Отмечалось, что речь шла о «сотнях программистов, инженеров и специалистов по технологиям». Также сообщалось о планах разделить компанию на две части: одна останется в России, а вторая – международная – будет в Израиле. Но в пресс-службе «Яндекса» тогда заявляли, что перенос штаб-квартиры из Москвы или релокация команд не планируется.
Также в мае источники «Медузы» (признана в РФ иноагентом) сообщали, что с февраля из 18 000 сотрудников «Яндекса» за границу уехало 3000–5000. По оценке собеседника «Ведомостей», знающего это от сотрудников компании, сейчас порядка 30–40% ее сотрудников работают из-за рубежа. «Но полагаю, что большинство их них планирует вернуться в страну в среднесрочной перспективе», – отмечает он. Представитель «Яндекса» заявил, что «эти цифры не соответствуют действительности». Сколько же сотрудников компании работают из других стран, он отказался уточнить.
При чем здесь Кудрин
О возможной смене главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным места работы СМИ писали несколько месяцев, но официально такая возможность неоднократно опровергалась. К примеру, 30 июня «Медуза» сообщала о якобы имеющихся у него планах перейти в «Яндекс», а в ответ пресс-служба компании говорила Forbes, что с командой председателя СП было лишь «несколько рабочих встреч за последние 2–3 года» о возможности развития цифровых проектов. 16 сентября «Медуза» написала уже о том, что Кудрин попросил о переходе в совет директоров «Яндекса» лично президента, с которым знаком еще по работе в Санкт-Петербурге.
«Нет, такого не было, такого не было. «Медузу» больше не читаем», – заявил в ответ на это пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вскоре после этого, 23 сентября, Forbes сообщил о том, что Волож предложил Кудрину 5% компании за помощь в разделении российского и международного бизнеса компании. Уже 23 ноября, перед официальным объявлением «Яндекса» о своем решении, The Bell сообщило, что Кудрин встретится с Путиным для обсуждения проекта. По словам близкого к администрации президента (АП) источника «Ведомостей», ему неизвестно, чтобы «планировалось публичить подобное общение». После того как предполагаемая беседа состоялась, об этом сообщил со ссылкой на источники уже пул российских СМИ: «РИА Новости», ТАСС, РБК. «Я ничего не могу подтвердить, мне нечего добавить к тому, что я говорил», – сказал Песков после этого журналистам.
Такие переговоры, даже если они проходят, не означают обязательного одномоментного принятия кадрового решения по главе СП. Формально первый срок полномочий Кудрина на посту председателя СП истекает не скоро: в мае 2024 г. Более того, руководитель контрольного органа может назначаться на два срока, если следовать букве закона об СП.
Впрочем, уже вечером 27 ноября РБК со ссылкой на источники сообщил, что Кудрина на посту председателя СП может сменить первый вице-спикер Госдумы, бывший зампред правительства России (2004–2011) Александр Жуков, который со стороны нижней палаты парламента отвечает за взаимодействие с Белым домом. По словам представителя Жукова, она ничего не знает о его новом назначении. Но два собеседника «Ведомостей» в парламенте сказали, что слышали об обсуждении этой кандидатуры на пост главы СП, а один из собеседников на Охотном Ряду отметил, что дискуссия шла несколько недель.
Впрочем, помимо Жукова звучали и имена и других кандидатов для перехода в СП, говорили два собеседника «Ведомостей» в парламенте, называя в этом качестве председателя комитета по бюджету Андрея Макарова. В его окружении отметили, что предпочли бы руководствоваться конкретными фактами, а не слухами.
Впервые с 2000 г. претендентами на должность председателя СП стали действующие депутаты, отмечает политолог Павел Склянчук: «Сергей Степашин, Татьяна Голикова, да и сам Алексей Кудрин никогда сами не избирались в Госдуму и не были с ней связаны».
Нужен ли закон
Замена главы контрольного органа актуализировала вопрос о несоответствии закона об СП скорректированной в 2020 г. Конституции. Теперь, согласно ее 102-й статье, назначение на должность и освобождение от должности председателя СП относится к ведению Совета Федерации (СФ), а не Госдумы, как прежде (например, именно депутаты голосовали за назначение Кудрина главой СП в 2018 г.). Но никакие другие акты – ни закон об СП, ни регламенты палат Федерального собрания – законодатели так и не поправили.
На эту юридическую нестыковку указал в пятницу, 25 ноября, первый замглавы комитета СФ по бюджету и налогам Сергей Иванов, который представляет в СП верхнюю палату парламента. Впрочем, вопрос отставки Кудрина и назначения другого председателя СП в повестке Госдумы не стоит. Член комитета Госдумы по госстроительству Дмитрий Вяткин объяснил это тем, что «никакой коллизии в данном случае нет»: «Конституция – документ прямого действия, и ее нормы, особенно которые не являются отсылочными, применяются напрямую. В данном случае норма четко сформулирована». Председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас также считает, что «отсутствие отраслевых норм никак не влияет на действие Основного закона, которым должны руководствоваться все органы публичной власти».
Адвокат Pen & Paper и экс-сенатор Константин Добрынин согласен, что нормы Конституции, как документа прямого действия, в случае рассмотрения кадрового вопроса в теории действительно могут превалировать над законом, хотя помнит скорее противоположную практику: «Но какое все это имеет сейчас значение?».-
В подготовке статьи участвовала Евгения Кузнецова