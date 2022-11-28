«Яндекс» объявил о планах по разделу компании

Вскоре после этого, 23 сентября, Forbes сообщил о том, что Волож предложил Кудрину 5% компании за помощь в разделении российского и международного бизнеса компании. Уже 23 ноября, перед официальным объявлением «Яндекса» о своем решении, The Bell сообщило, что Кудрин встретится с Путиным для обсуждения проекта. По словам близкого к администрации президента (АП) источника «Ведомостей», ему неизвестно, чтобы «планировалось публичить подобное общение». После того как предполагаемая беседа состоялась, об этом сообщил со ссылкой на источники уже пул российских СМИ: «РИА Новости», ТАСС, РБК. «Я ничего не могу подтвердить, мне нечего добавить к тому, что я говорил», – сказал Песков после этого журналистам.