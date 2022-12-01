Информация о сотрудниках «Билайна» утекла в сеть

Хакер, выложивший данные сотрудников «Билайна», уже известен публикацией утечек из крупных российских компаний, продолжает Оганесян. По его словам, именно он публиковал базы участников программы лояльности Tele2, «Почты России», GeekBrains, Delivery Club, tutu.ru и др. Вероятнее всего, он специализируется на атаках на рабочие места IT-специалистов, а также git-репозитории разработчиков и в данном случае получил доступ к аккаунту сотрудника с доступом к серверам LDAP (Lightweight Directory Access Protocol, своего рода «телефонная книга» организации с правами, ФИО, контактами и иерархией. – «Ведомости»), резервным копиям или же тестовой среде («песочнице»), откуда и выгрузил данные, считает Оганесян. Сафонов допускает, что данные мог выгрузить и сотрудник самого «Билайна».