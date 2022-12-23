Инструменты планирования работы Trello и Jira заместят «Ягой»

Информация о планах компании есть и в дорожной карте «Новое общесистемное программное обеспечение», рассчитанной на период до 2030 г. (документ есть в распоряжении «Ведомостей»). В документе указано, что разработкой «Ростелеком» будет заниматься совместно с «дочкой» «Ростелеком ИТ» и новое решение должно быть готово к июлю 2024 г. На разработку «Ростелеком» и «Ростелеком ИТ» закладывают более 1 млрд руб. из собственного бюджета, указано в дорожной карте.