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Инструменты планирования работы Trello и Jira заместят «Ягой»

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Анна Устинова
Getty Images

«Ростелеком» разработает платформу «Яга» для замены инструментов разработки австралийской Atlassian – Trello, Jira и Confluence. Об этом рассказал «Ведомостям» вице-президент по развитию информационных систем российской компании Дарий Халитов. «Ростелеком» не раскрывает сумму, которую закладывает на разработку решения.

Информация о планах компании есть и в дорожной карте «Новое общесистемное программное обеспечение», рассчитанной на период до 2030 г. (документ есть в распоряжении «Ведомостей»). В документе указано, что разработкой «Ростелеком» будет заниматься совместно с «дочкой» «Ростелеком ИТ» и новое решение должно быть готово к июлю 2024 г. На разработку «Ростелеком» и «Ростелеком ИТ» закладывают более 1 млрд руб. из собственного бюджета, указано в дорожной карте.

Разработка платформы «Яга» будет финансироваться из собственных средств «Ростелекома», уточнил представитель Минцифры. Проект включен в дорожную карту по предложению центра компетенций по развитию прикладного и общесистемного ПО «Управление разработкой ПО», отметили в ведомстве. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных