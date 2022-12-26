Число заблокированных сайтов о наркотиках выросло втрое за два года

С начала 2022 г. в России было удалено или заблокировано 78 812 интернет-материалов с информацией, связанной со способами изготовления, использования и оборота наркотиков и других психотропных веществ. Об этом свидетельствует статистика Роскомнадзора (РКН), предоставленная по запросу «Ведомостей». В 2021 г. ведомство заблокировало 72 408 сайтов, а в 2020 г. – лишь 25 185 ресурсов, посвященных этой тематике. Аналогичные показатели (как в 2020 г.) наблюдались и в 2018–2019 гг., следует из данных РКН.