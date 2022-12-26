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Число заблокированных сайтов о наркотиках выросло втрое за два года

Это может быть связано как с ростом числа самих сайтов, так и с совершенствованием механизмов блокировок
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Сайты с информацией, так или иначе связанной с поиском, продажей, использованием наркотиков и психотропов, в России подлежат блокировке / Евгений Разумный / Ведомости

С начала 2022 г. в России было удалено или заблокировано 78 812 интернет-материалов с информацией, связанной со способами изготовления, использования и оборота наркотиков и других психотропных веществ. Об этом свидетельствует статистика Роскомнадзора (РКН), предоставленная по запросу «Ведомостей». В 2021 г. ведомство заблокировало 72 408 сайтов, а в 2020 г. – лишь 25 185 ресурсов, посвященных этой тематике. Аналогичные показатели (как в 2020 г.) наблюдались и в 2018–2019 гг., следует из данных РКН.

Сайты с информацией, так или иначе связанной с поиском, продажей, использованием наркотиков и психотропов, в России подлежат блокировке. Это регламентируется ст. 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». В соответствии с ней ресурсы с информацией о наркотиках, экстремизме, способах суицида, а также с детской порнографией должны быть включены в реестр запрещенных сайтов, а доступ к ним предписывается ограничить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных