Число заблокированных сайтов о наркотиках выросло втрое за два года

Число заблокированных сайтов о наркотиках выросло втрое за два годаЭто может быть связано как с ростом числа самих сайтов, так и с совершенствованием механизмов блокировок
С начала 2022 г. в России было удалено или заблокировано 78 812 интернет-материалов с информацией, связанной со способами изготовления, использования и оборота наркотиков и других психотропных веществ. Об этом свидетельствует статистика Роскомнадзора (РКН), предоставленная по запросу «Ведомостей». В 2021 г. ведомство заблокировало 72 408 сайтов, а в 2020 г. – лишь 25 185 ресурсов, посвященных этой тематике. Аналогичные показатели (как в 2020 г.) наблюдались и в 2018–2019 гг., следует из данных РКН.
Сайты с информацией, так или иначе связанной с поиском, продажей, использованием наркотиков и психотропов, в России подлежат блокировке. Это регламентируется ст. 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». В соответствии с ней ресурсы с информацией о наркотиках, экстремизме, способах суицида, а также с детской порнографией должны быть включены в реестр запрещенных сайтов, а доступ к ним предписывается ограничить.