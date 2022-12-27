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Отечественной 4G-связью в 2025 году смогут воспользоваться 6 млн человек

Переход на российское оборудование будет осуществляться постепенно
Анна Устинова Анастасия Курашева
Переход на российское оборудование будет осуществляться постепенно по мере замены иностранного оборудования отечественным / Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство рассчитало темпы внедрения сетей 4G и 5G на оборудовании российского производства. По плану уже в 2023 г. 100 000 человек смогут пользоваться услугами связи с использованием 5G на базе отечественных решений. Сети 4G на российском оборудовании появятся лишь в 2025 г. – тогда к ним подключится 6 млн человек, в 2026 г. – 10 млн человек, а в 2030 г. – 100 млн человек. Эти показатели включены в дорожную карту «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 г. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника, близких к разработчикам дорожной карты.

Получать услуги связи с использованием 5G на российском оборудовании в 2024 г. будут 300 000 человек, в 2025 г. – 700 000 человек, в 2026 г. – 1,5 млн человек, в 2027 г. – 5 млн человек, в 2030 г. – 50 млн человек, говорится в дорожной карте. В 2023 г. сети 5G на отечественном оборудовании будут развернуты в одном городе-миллионнике, в 2024 г. – в трех, в 2025 г. – в семи, в 2026 г. – в 15, в 2027–2030 гг. – в 16 (по данным Росстата, на конец декабря 2022 г. в России 15 миллионников – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Красноярск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, Краснодар, Воронеж, Волгоград, Пермь).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных