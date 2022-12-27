Отечественной 4G-связью в 2025 году смогут воспользоваться 6 млн человек

Получать услуги связи с использованием 5G на российском оборудовании в 2024 г. будут 300 000 человек, в 2025 г. – 700 000 человек, в 2026 г. – 1,5 млн человек, в 2027 г. – 5 млн человек, в 2030 г. – 50 млн человек, говорится в дорожной карте. В 2023 г. сети 5G на отечественном оборудовании будут развернуты в одном городе-миллионнике, в 2024 г. – в трех, в 2025 г. – в семи, в 2026 г. – в 15, в 2027–2030 гг. – в 16 (по данным Росстата, на конец декабря 2022 г. в России 15 миллионников – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Красноярск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, Краснодар, Воронеж, Волгоград, Пермь).