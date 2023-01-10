Миллиарды на дронах

После того как сборка квадрокоптера DJI окончена, его проверяют. Он взлетает с конвейера и две минуты выписывает разные фигуры. Одновременно в цеху в воздухе находятся десятки квадрокоптеров. Потом они садятся на ленту и продолжают движение на конвейере. Так описывал свой визит на завод DJI корреспондент Bloomberg в 2020 г. С момента, когда Ван Тао (Фрэнк Ван) презентовал свой первый квадрокоптер, прошло всего 10 лет. Миллиардером он стал уже в 2016 г., когда ему было 36 лет. Сейчас ему 42, и его состояние Forbes оценивает в $4,3 млрд.