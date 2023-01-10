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Миллиарды на дронах

Как лидерство DJI на рынке беспилотников привело к санкциям США
Антон Осипов
Основатель DJI Ван Тао (Фрэнк Ван) / Visual China Group via Getty Images

Еще пару лет назад доля китайской компании DJI на мировом рынке квадрокоптеров оценивалась более чем в 70%. В 2021 г., по данным исследовательской компании DroneAnalyst, она сократилась до 54%, пишет SCMP. Отчасти виноваты конкуренты, хотя им трудно догнать DJI: эта компания фактически создала рынок и опережает соперников на несколько шагов. Но существенную роль в уменьшении доли DJI сыграли санкции США, начавшиеся задолго до 24 февраля. Хотя американский рынок сыграл ключевую роль в развитии компании, теперь DJI выглядит жертвой политики Вашингтона по технологическому сдерживанию Китая.

Мечтатель из китайской Кремниевой долины

После того как сборка квадрокоптера DJI окончена, его проверяют. Он взлетает с конвейера и две минуты выписывает разные фигуры. Одновременно в цеху в воздухе находятся десятки квадрокоптеров. Потом они садятся на ленту и продолжают движение на конвейере. Так описывал свой визит на завод DJI корреспондент Bloomberg в 2020 г. С момента, когда Ван Тао (Фрэнк Ван) презентовал свой первый квадрокоптер, прошло всего 10 лет. Миллиардером он стал уже в 2016 г., когда ему было 36 лет. Сейчас ему 42, и его состояние Forbes оценивает в $4,3 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных