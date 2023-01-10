Миллиарды на дронах

Миллиарды на дронахКак лидерство DJI на рынке беспилотников привело к санкциям США
Еще пару лет назад доля китайской компании DJI на мировом рынке квадрокоптеров оценивалась более чем в 70%. В 2021 г., по данным исследовательской компании DroneAnalyst, она сократилась до 54%, пишет SCMP. Отчасти виноваты конкуренты, хотя им трудно догнать DJI: эта компания фактически создала рынок и опережает соперников на несколько шагов. Но существенную роль в уменьшении доли DJI сыграли санкции США, начавшиеся задолго до 24 февраля. Хотя американский рынок сыграл ключевую роль в развитии компании, теперь DJI выглядит жертвой политики Вашингтона по технологическому сдерживанию Китая.
Мечтатель из китайской Кремниевой долины
После того как сборка квадрокоптера DJI окончена, его проверяют. Он взлетает с конвейера и две минуты выписывает разные фигуры. Одновременно в цеху в воздухе находятся десятки квадрокоптеров. Потом они садятся на ленту и продолжают движение на конвейере. Так описывал свой визит на завод DJI корреспондент Bloomberg в 2020 г. С момента, когда Ван Тао (Фрэнк Ван) презентовал свой первый квадрокоптер, прошло всего 10 лет. Миллиардером он стал уже в 2016 г., когда ему было 36 лет. Сейчас ему 42, и его состояние Forbes оценивает в $4,3 млрд.