Хакеры атаковали госорганы в три раза чаще в 2022 году

В связи с политической ситуацией к хакерам добавились так называемые хактивисты, которых массово вербовали в соцсетях и Telegram-каналах, объяснил Чич. Их активность была направлена в основном на госучреждения и значительно увеличила количество атак, продолжил он. Основными векторами стали DDoS- и веб-атаки на публичные ресурсы госорганов, добавил Павлов. Цель злоумышленников, по его словам, – создание дополнительной напряженности в обществе за счет дефейсов (подмены одной веб-страницы другой с публикацией сообщения от хакеров), недоступности значимых для населения ресурсов и утечек данных пользователей.