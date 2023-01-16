Хакеры атаковали госорганы в три раза чаще в 2022 году

Хакеры атаковали госорганы в три раза чаще в 2022 годуТакже выросло и количество утечек персональных данных в госсекторе
В 2022 г. количество кибератак на госсектор в России увеличилось в 2–3 раза по сравнению с 2021 г., сообщил «Ведомостям» аналитик данных центра мониторинга кибербезопасности IZ:SOC компании «Информзащита» Шамиль Чич. Кратный рост числа атак на госорганы с февраля 2022 г. подтвердил директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «РТК-Солар» Алексей Павлов.
В связи с политической ситуацией к хакерам добавились так называемые хактивисты, которых массово вербовали в соцсетях и Telegram-каналах, объяснил Чич. Их активность была направлена в основном на госучреждения и значительно увеличила количество атак, продолжил он. Основными векторами стали DDoS- и веб-атаки на публичные ресурсы госорганов, добавил Павлов. Цель злоумышленников, по его словам, – создание дополнительной напряженности в обществе за счет дефейсов (подмены одной веб-страницы другой с публикацией сообщения от хакеров), недоступности значимых для населения ресурсов и утечек данных пользователей.