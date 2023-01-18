МЧС отказалось платить «Ростеху» 171 млн рублей за «Безопасный город»Спор между госструктурами зашел в тупик и может переместиться в суд
В МЧС не стали подписывать финальный акт выполненных работ и перечислять деньги Национальному центру информатизации (НЦИ) «Ростеха» за финальный этап НИОКР «Разработка единых стандартов, функциональных, технических требований и прогнозно-аналитических решений аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город», сообщил «Ведомостям» источник, близкий к аппарату правительства, и подтвердил представитель НЦИ.
15 декабря гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил в письме министру ЧС Александру Куренкову о задержке оплаты (копия письма есть у «Ведомостей»). «В настоящее время задолженность МЧС перед НЦИ составляет 171 313 673 руб., – писал топ-менеджер. – Таким образом, в связи с задержкой подписания акта выполненных работ возникают финансовые риски для ООО «НЦИ», что создает предпосылки к задержкам выплаты зарплаты, а также исполнения иных обязательств, связанных с финансовыми отчислениями».