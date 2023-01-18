МЧС отказалось платить «Ростеху» 171 млн рублей за «Безопасный город»

15 декабря гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил в письме министру ЧС Александру Куренкову о задержке оплаты (копия письма есть у «Ведомостей»). «В настоящее время задолженность МЧС перед НЦИ составляет 171 313 673 руб., – писал топ-менеджер. – Таким образом, в связи с задержкой подписания акта выполненных работ возникают финансовые риски для ООО «НЦИ», что создает предпосылки к задержкам выплаты зарплаты, а также исполнения иных обязательств, связанных с финансовыми отчислениями».