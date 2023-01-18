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МЧС отказалось платить «Ростеху» 171 млн рублей за «Безопасный город»

Спор между госструктурами зашел в тупик и может переместиться в суд
Максим Солопов Инна Сидоркова
АПК «Безопасный город»

В МЧС не стали подписывать финальный акт выполненных работ и перечислять деньги Национальному центру информатизации (НЦИ) «Ростеха» за финальный этап НИОКР «Разработка единых стандартов, функциональных, технических требований и прогнозно-аналитических решений аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город», сообщил «Ведомостям» источник, близкий к аппарату правительства, и подтвердил представитель НЦИ.

15 декабря гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил в письме министру ЧС Александру Куренкову о задержке оплаты (копия письма есть у «Ведомостей»). «В настоящее время задолженность МЧС перед НЦИ составляет 171 313 673 руб., – писал топ-менеджер. – Таким образом, в связи с задержкой подписания акта выполненных работ возникают финансовые риски для ООО «НЦИ», что создает предпосылки к задержкам выплаты зарплаты, а также исполнения иных обязательств, связанных с финансовыми отчислениями».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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