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Роскомнадзор запустил платформу для борьбы с телефонным мошенничеством

Но полноценно работать система не может без подключения Tele2, «Ростелекома» и небольших операторов
Анна Устинова
Платформа нужна для того, чтобы блокировать звонки и сообщения с подменных номеров / Евгений Разумный / Ведомости

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) в декабре 2022 г. запустил единую платформу верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод». Она нужна для борьбы с телефонным мошенничеством. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одному из операторов. Представитель ГРЧЦ подтвердил информацию о запуске ЕПВВ. Сейчас к системе подключены три крупных мобильных оператора – «Мегафон», МТС и «Вымпелком», добавил он. Но проблема с подменными номерами решится только тогда, когда все операторы связи подключатся к системе, указывают в ГРЧЦ.

На вопросы о цене подключения к платформе операторов и стоимости разработки решения представитель ГРЧЦ не ответил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных