Роскомнадзор запустил платформу для борьбы с телефонным мошенничеством

Роскомнадзор запустил платформу для борьбы с телефонным мошенничествомНо полноценно работать система не может без подключения Tele2, «Ростелекома» и небольших операторов
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) в декабре 2022 г. запустил единую платформу верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод». Она нужна для борьбы с телефонным мошенничеством. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одному из операторов. Представитель ГРЧЦ подтвердил информацию о запуске ЕПВВ. Сейчас к системе подключены три крупных мобильных оператора – «Мегафон», МТС и «Вымпелком», добавил он. Но проблема с подменными номерами решится только тогда, когда все операторы связи подключатся к системе, указывают в ГРЧЦ.
На вопросы о цене подключения к платформе операторов и стоимости разработки решения представитель ГРЧЦ не ответил.
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