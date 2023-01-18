Роскомнадзор запустил платформу для борьбы с телефонным мошенничеством

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) в декабре 2022 г. запустил единую платформу верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод». Она нужна для борьбы с телефонным мошенничеством. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одному из операторов. Представитель ГРЧЦ подтвердил информацию о запуске ЕПВВ. Сейчас к системе подключены три крупных мобильных оператора – «Мегафон», МТС и «Вымпелком», добавил он. Но проблема с подменными номерами решится только тогда, когда все операторы связи подключатся к системе, указывают в ГРЧЦ.