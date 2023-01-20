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Казахстанские ЦОДы привлекли клиентов из России

Всплеск интереса к размещению ресурсов в соседней республике связан с санкциями и зависимостью от иностранных решений
Анна Устинова
Доля объема данных российских компаний, размещающихся в коммерческих ЦОДах Казахстана, не очень велика / Freepik

Доля российских компаний, размещающих свои данные в коммерческих ЦОДах в Казахстане, растет. Если в 2020–2021 гг. только 2–3% из общего количества пользователей казахстанских ЦОДов приходилось на российские юрлица, то в 2022 г. доля увеличилась до 8%, а в 2023 г. составит около 10% всего рынка, подсчитали аналитики iKS-Consulting. Всего на облачном рынке Казахстана услугами сервисов пользуется около 18 000 юрлиц, подсчитали в компании, а значит, количество клиентов из России может составить чуть менее 2000. Рост спроса на услуги ЦОДов в Казахстане со стороны российских компаний подтверждают еще два участника рынка.

Основными российскими потребителями облачных услуг в казахстанских коммерческих ЦОДах в сегменте IaaS (Infrastructure as a Service, т. е. инфраструктура как услуга, к которой относятся виртуальные серверы, хранилища, сети) являются ритейлеры, финансовые структуры и компании, предоставляющие онлайн-услуги, рассказал «Ведомостям» директор по развитию iKS-Consulting Дмитрий Горкавенко. Они приобретают вычислительные мощности у «Казахтелекома», казахстанского «Транстелекома», «Казтелепорта», Yandex Cloud и VK (совместно с QazCloud). Сами облачные провайдеры своих клиентов не раскрывают.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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