Казахстанские ЦОДы привлекли клиентов из России

Казахстанские ЦОДы привлекли клиентов из РоссииВсплеск интереса к размещению ресурсов в соседней республике связан с санкциями и зависимостью от иностранных решений
Доля российских компаний, размещающих свои данные в коммерческих ЦОДах в Казахстане, растет. Если в 2020–2021 гг. только 2–3% из общего количества пользователей казахстанских ЦОДов приходилось на российские юрлица, то в 2022 г. доля увеличилась до 8%, а в 2023 г. составит около 10% всего рынка, подсчитали аналитики iKS-Consulting. Всего на облачном рынке Казахстана услугами сервисов пользуется около 18 000 юрлиц, подсчитали в компании, а значит, количество клиентов из России может составить чуть менее 2000. Рост спроса на услуги ЦОДов в Казахстане со стороны российских компаний подтверждают еще два участника рынка.
Основными российскими потребителями облачных услуг в казахстанских коммерческих ЦОДах в сегменте IaaS (Infrastructure as a Service, т. е. инфраструктура как услуга, к которой относятся виртуальные серверы, хранилища, сети) являются ритейлеры, финансовые структуры и компании, предоставляющие онлайн-услуги, рассказал «Ведомостям» директор по развитию iKS-Consulting Дмитрий Горкавенко. Они приобретают вычислительные мощности у «Казахтелекома», казахстанского «Транстелекома», «Казтелепорта», Yandex Cloud и VK (совместно с QazCloud). Сами облачные провайдеры своих клиентов не раскрывают.