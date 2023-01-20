Казахстанские ЦОДы привлекли клиентов из России

Доля российских компаний, размещающих свои данные в коммерческих ЦОДах в Казахстане, растет. Если в 2020–2021 гг. только 2–3% из общего количества пользователей казахстанских ЦОДов приходилось на российские юрлица, то в 2022 г. доля увеличилась до 8%, а в 2023 г. составит около 10% всего рынка, подсчитали аналитики iKS-Consulting. Всего на облачном рынке Казахстана услугами сервисов пользуется около 18 000 юрлиц, подсчитали в компании, а значит, количество клиентов из России может составить чуть менее 2000. Рост спроса на услуги ЦОДов в Казахстане со стороны российских компаний подтверждают еще два участника рынка.