Разработчики продуктов в области информбезопасности нарастили доходы в 2022 году

Объем выручки BI.Zone, по предварительным подсчетам, вырос на 40% по сравнению с 2021 г., сказал коммерческий директор компании Константин Левин. Абсолютные данные в компании не раскрыли. По данным «СПАРК-Интерфакса», по итогам 2021 г. выручка BI.Zone составила 2,8 млрд руб., из них чистая прибыль – 96,3 млн руб. По некоторым типам решений выручка компании выросла в два раза, по другим – в рамках плана, уточнил Левин. Например, значительно вырос спрос на решения сетевой безопасности, добавил он.