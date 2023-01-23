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Разработчики продуктов в области информбезопасности нарастили доходы в 2022 году

Увеличение выручки происходит на фоне хакерских атак, ухода западных вендоров и благодаря мерам правительства
Анастасия Курашева
Основными заказчиками отечественных решений в области кибербезопасности являются крупные корпорации, правительственные организации и финансовые учреждения / Евгений Разумный / Ведомости

По итогам 2022 г. отечественные разработчики решений в области кибербезопасности нарастили выручку в среднем в 1,5–2 раза. О росте годовых показателей рассказали представители BI.Zone, Qrator Labs, Group-IB, «Кода безопасности», UserGate и «Мультифактора», которых опросили «Ведомости».

Объем выручки BI.Zone, по предварительным подсчетам, вырос на 40% по сравнению с 2021 г., сказал коммерческий директор компании Константин Левин. Абсолютные данные в компании не раскрыли. По данным «СПАРК-Интерфакса», по итогам 2021 г. выручка BI.Zone составила 2,8 млрд руб., из них чистая прибыль – 96,3 млн руб. По некоторым типам решений выручка компании выросла в два раза, по другим – в рамках плана, уточнил Левин. Например, значительно вырос спрос на решения сетевой безопасности, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных