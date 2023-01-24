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Софту на базе открытого кода могут усложнить путь в реестр Минцифры

Сейчас в нем может содержаться до 20% клонов свободного ПО
Екатерина Кинякина
Freepik

Минцифры обсуждает введение дополнительных требований к программному обеспечению (ПО), созданному на базе открытого исходного кода и претендующему на включение в реестр отечественного софта. Об этом «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры двух компаний-разработчиков. Сейчас требования к такому софту весьма формальны: например, необходимо наличие русскоязычной документации. Но если новые критерии будут утверждены, разработчику придется доказывать наличие доработок, обеспечивающих существенные функциональные изменения в продукте по отношению к исходному свободному ПО (СПО).

Это требование может войти в переработанный вариант поправок к постановлению правительства о порядке включения ПО в реестр отечественного софта (дает доступ к госзакупкам), знают собеседники «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных