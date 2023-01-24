Софту на базе открытого кода могут усложнить путь в реестр Минцифры

Минцифры обсуждает введение дополнительных требований к программному обеспечению (ПО), созданному на базе открытого исходного кода и претендующему на включение в реестр отечественного софта. Об этом «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры двух компаний-разработчиков. Сейчас требования к такому софту весьма формальны: например, необходимо наличие русскоязычной документации. Но если новые критерии будут утверждены, разработчику придется доказывать наличие доработок, обеспечивающих существенные функциональные изменения в продукте по отношению к исходному свободному ПО (СПО).