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Для иностранного софта прорабатывают два механизма лицензирования

Добиваться прав на использование зарубежного ПО российские компании будут через суд
Анна Устинова
Наиболее серьезные проблемы могут возникнуть с иностранным ПО для промышленности и проектирования, отмечают эксперты / Евгений Разумный / Ведомости

В законопроекте о принудительном лицензировании объектов авторского и смежного права, куда относится и программное обеспечение (ПО) от недружественных правообладателей, появятся два механизма – для бывших лицензиатов софта и для новых. Обновленную версию законопроекта планируется внести в Госдуму в начале февраля. Об этом «Ведомостям» рассказал один из авторов инициативы – депутат от фракции «Справедливая Россия – за правду» Дмитрий Кузнецов.

Сейчас пользователи, купившие временные лицензии или подписки на зарубежное ПО, столкнулись с невозможностью их продления. Если они продолжают использовать продукты, то автоматически попадают в категорию «пиратов», а за это им может грозить ответственность, вплоть до уголовной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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