Для иностранного софта прорабатывают два механизма лицензирования

В законопроекте о принудительном лицензировании объектов авторского и смежного права, куда относится и программное обеспечение (ПО) от недружественных правообладателей, появятся два механизма – для бывших лицензиатов софта и для новых. Обновленную версию законопроекта планируется внести в Госдуму в начале февраля. Об этом «Ведомостям» рассказал один из авторов инициативы – депутат от фракции «Справедливая Россия – за правду» Дмитрий Кузнецов.