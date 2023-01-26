Для иностранного софта прорабатывают два механизма лицензирования

Для иностранного софта прорабатывают два механизма лицензированияДобиваться прав на использование зарубежного ПО российские компании будут через суд
В законопроекте о принудительном лицензировании объектов авторского и смежного права, куда относится и программное обеспечение (ПО) от недружественных правообладателей, появятся два механизма – для бывших лицензиатов софта и для новых. Обновленную версию законопроекта планируется внести в Госдуму в начале февраля. Об этом «Ведомостям» рассказал один из авторов инициативы – депутат от фракции «Справедливая Россия – за правду» Дмитрий Кузнецов.
Сейчас пользователи, купившие временные лицензии или подписки на зарубежное ПО, столкнулись с невозможностью их продления. Если они продолжают использовать продукты, то автоматически попадают в категорию «пиратов», а за это им может грозить ответственность, вплоть до уголовной.
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