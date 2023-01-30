Беспилотную аэродоставку планируют протестировать в Санкт-Петербурге

Беспилотную аэродоставку планируют протестировать в Санкт-ПетербургеПроект может стать первым экспериментом аэрологистики в условиях городской среды
В Санкт-Петербурге планируют тестировать доставку грузов летающими беспилотниками. Минэкономразвития одобрило предложение IT-компании «Флай дрон» и ряда производителей беспилотников об установлении соответствующего экспериментального правового режима (ЭПР) на территории города. Это следует из проекта постановления правительства, который есть в распоряжении «Ведомостей». Его подлинность подтвердил представитель Минэкономразвития.
В данный момент документ находится на стадии согласования с Минтрансом, АНО «Цифровая экономика», правительством Санкт-Петербурга, Минпромторгом, Росавиацией, Ространснадзором и ФСБ, уточнил представитель Минэкономразвития. По его словам, установление ЭПР планируется во II квартале 2023 г. Срок действия ЭПР составляет три года, следует из документа.