Беспилотную аэродоставку планируют протестировать в Санкт-Петербурге

В данный момент документ находится на стадии согласования с Минтрансом, АНО «Цифровая экономика», правительством Санкт-Петербурга, Минпромторгом, Росавиацией, Ространснадзором и ФСБ, уточнил представитель Минэкономразвития. По его словам, установление ЭПР планируется во II квартале 2023 г. Срок действия ЭПР составляет три года, следует из документа.