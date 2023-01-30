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Беспилотную аэродоставку планируют протестировать в Санкт-Петербурге

Проект может стать первым экспериментом аэрологистики в условиях городской среды
Анастасия Курашева
ЭПР предоставляет возможность протестировать беспилотные авиационные системы (БАС) в условиях большого города с учетом различных искусственных и естественных препятствий / aeromax-group.ru

В Санкт-Петербурге планируют тестировать доставку грузов летающими беспилотниками. Минэкономразвития одобрило предложение IT-компании «Флай дрон» и ряда производителей беспилотников об установлении соответствующего экспериментального правового режима (ЭПР) на территории города. Это следует из проекта постановления правительства, который есть в распоряжении «Ведомостей». Его подлинность подтвердил представитель Минэкономразвития.

В данный момент документ находится на стадии согласования с Минтрансом, АНО «Цифровая экономика», правительством Санкт-Петербурга, Минпромторгом, Росавиацией, Ространснадзором и ФСБ, уточнил представитель Минэкономразвития. По его словам, установление ЭПР планируется во II квартале 2023 г. Срок действия ЭПР составляет три года, следует из документа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных