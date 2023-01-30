Операторы перешли на отечественную техподдержку

Отечественные операторы связи могут остаться без техподдержки оборудования. 15 января 2023 г. начал действовать принятый еще три года назад приказ Минцифры, запрещающий операторам обращаться за техподдержкой оборудования к иностранным и аффилированным с иностранцами компаниям.