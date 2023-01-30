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Операторы перешли на отечественную техподдержку

Но созданные экс-менеджерами Nokia и Ericsson компании могут признать аффилированными с головными структурами
Анна Устинова
На связке Nokia – Ericsson работает более 60% российской телекоминфраструктуры / Андрей Гордеев / Ведомости

Отечественные операторы связи могут остаться без техподдержки оборудования. 15 января 2023 г. начал действовать принятый еще три года назад приказ Минцифры, запрещающий операторам обращаться за техподдержкой оборудования к иностранным и аффилированным с иностранцами компаниям.

Гарантийная и техническая поддержка, а также модернизация «используемых средств связи должны осуществляться российскими юридическими лицами, не находящимися под контролем иностранных юридических и (или) физических лиц», говорится в приказе. Кроме того, документ накладывает запрет на управление инфраструктурой «с территории иностранного государства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных