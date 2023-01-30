Операторы перешли на отечественную техподдержку

Операторы перешли на отечественную техподдержкуНо созданные экс-менеджерами Nokia и Ericsson компании могут признать аффилированными с головными структурами
Отечественные операторы связи могут остаться без техподдержки оборудования. 15 января 2023 г. начал действовать принятый еще три года назад приказ Минцифры, запрещающий операторам обращаться за техподдержкой оборудования к иностранным и аффилированным с иностранцами компаниям.
Гарантийная и техническая поддержка, а также модернизация «используемых средств связи должны осуществляться российскими юридическими лицами, не находящимися под контролем иностранных юридических и (или) физических лиц», говорится в приказе. Кроме того, документ накладывает запрет на управление инфраструктурой «с территории иностранного государства».
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