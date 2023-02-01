«Билайн» дрейфует в Россию

«Билайн» дрейфует в РоссиюРешение приняла подкомиссия по сделкам с компаниями из недружественных стран
Чиновники согласовали сделку нидерландского телекоммуникационного холдинга Veon по продаже российского оператора «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») российскому топ-менеджменту компании во главе с президентом Александром Торбаховым. Соответствующее решение приняла правительственная подкомиссия по сделкам с компаниями из недружественных стран, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к «Вымпелкому». Также информацию о согласовании сделки сообщили РБК.
Представители «Вымпелкома», Минцифры, Минфина и ЦБ отказались от комментариев.
В пресс-службах Veon, Минэкономразвития и правительства не ответили на запросы «Ведомостей».
Специальная подкомиссия, которая утверждает сделки с зарубежными компаниями из недружественных стран, была создана в начале марта 2022 г., ее возглавил министр финансов Антон Силуанов. В декабре 2022 г. эта подкомиссия, как сообщал РБК, приняла четыре новых критерия по согласованию сделок. Один из них – это согласие продавца на рассрочку платежа за актив покупателем либо уплата добровольного взноса в федеральный бюджет в размере не менее 10% от суммы сделки. Также было утверждено положение об обязательном дисконте в размере не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки.
ФАС свое согласование этой сделки уже выдала, сообщали «Ведомости» 27 января 2023 г.
Обсуждение продажи «Вымпелкома» продолжается с осени 2022 г. Но согласование этой сделки последнее время было осложнено требованиями российских держателей евробондов Veon. Они настаивают на том, что реализация сделки невозможна без гарантий «Вымпелкома» по выплатам по этому займу.
Крупнейшими держателями бондов являются УК «Лидер» и УК Первая». Обе они подали иски в Арбитражный суд Москвы – на 1,8 млрд руб. и 2,1 млрд руб. соответственно с требованием о погашении долгов.
Как сообщал «Ведомостям» заместитель генерального директора «Лидера» Олег Алешин, компания обращалась в подкомиссию по иностранным инвестициям с тем, чтобы «согласование сделки по продаже “Вымпелкома” могло состояться только при условии расчетов с держателями евробондов Veon в полном объеме». В ответном письме компании подтвердили, что ее обращение будет учтено, отмечал он.
Также иск к «Вымпелкому» в Арбитражный суд Москвы с требованием возмещения 1,5 млрд руб. подала УК «Росгосстрах Жизнь». Ее представитель пояснил «Ведомостям», что иск подан из-за «общей неопределенности с позицией ряда эмитентов относительно обеспечения выплат по финансовым инструментам, эмитированным за рубежом, в первую очередь – по еврооблигациям».
В ноябре 2022 г. нидерландский холдинг Veon объявил о договоренности продать «Вымпелком» российским топ-менеджерам компании. Покупателями назывались Торбахов, а также исполнительные вице-президенты Светлана Кирсанова (по розничному бизнесу), Максим Зайков (по развитию корпоративного бизнеса) и Валерий Шоржин (по технологическому развитию сети), а также вице-президент по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям Ренат Насретдинов.
Сообщалось, что сделку планируется закрыть до июня 2023 г. «Вымпелком» тогда оценили в 370 млрд руб. ($5,35 млрд по курсу ЦБ на 26 января 2023 г.), но сумма сделки была меньше – 130 млрд руб. ($1,88 млрд). Оставшиеся 240 млрд руб. ($3,47 млрд) – это чистый долг компании «Вымпелком» в рамках общего долга Veon Holdings B.V., который компания примет на себя и погасит, сообщал в ноябре 2022 г. «Ведомостям» представитель «Вымпелкома». Общий долг Veon оценивается в $10,6 млрд при общей сумме активов Veon в $16 млрд, отмечал в ноябре 2022 г. аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.
Согласованные таким образом правительством сделки являются прецедентом на российском рынке, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Ранее не существовало практики взносов в пользу государства для согласования сделки, обращает внимание начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Но последнее время ситуация меняется. «Как мы видим по сделкам, продажа российских подразделений иностранцами проходит и так с огромными дисконтами – от 50% относительно реальных фундаментальных цен. В текущих условиях в этом уже нет критичности ввиду внешних ограничений, которые в то же время накладываются на российский бизнес за рубежом», — говорит эксперт.
При участии Софьи Шелудченко