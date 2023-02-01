«Билайн» дрейфует в Россию

Специальная подкомиссия, которая утверждает сделки с зарубежными компаниями из недружественных стран, была создана в начале марта 2022 г., ее возглавил министр финансов Антон Силуанов. В декабре 2022 г. эта подкомиссия, как сообщал РБК, приняла четыре новых критерия по согласованию сделок. Один из них – это согласие продавца на рассрочку платежа за актив покупателем либо уплата добровольного взноса в федеральный бюджет в размере не менее 10% от суммы сделки. Также было утверждено положение об обязательном дисконте в размере не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки.