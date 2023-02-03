Столицы соседних стран обогнали Москву по насыщенности электромобилями

Лидером среди учтенных в исследовании городов СНГ и Закавказья по количеству электромобилей на 100 000 жителей стал Тбилиси с показателем 114 электрокаров. В Ереване этот уровень равен 45, в Ташкенте – 33, в Москве – 16. Обогнали российскую столицу также Минск (63 электромобиля) и Новосибирск – там их 31. Меньше, чем в Москве, электрокаров на 100 000 населения в Баку (15), Бишкеке (9) и Астане (7), а также в российских Санкт-Петербурге (8), Казани (7) и Екатеринбурге (0,4). 1-е место в исследовании Kept занял Лондон (504), на 2-м месте – Нью-Йорк (148).