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Столицы соседних стран обогнали Москву по насыщенности электромобилями

Сказываются эффект низкой базы и зеленая политика местных властей
Анастасия Курашева Денис Ильюшенков
Москва обладает инженерным и техническим потенциалом для дальнейшего развития и популяризации электротранспорта, но это потребует совместных усилий бизнеса и государства / Максим Стулов / Ведомости

Количество электромобилей в Тбилиси, Ереване и Ташкенте на 100 000 человек населения превышает аналогичный показатель Москвы. Об этом говорится в исследовании «Рейтинг умных городов стран СНГ и Закавказья», подготовленном консалтинговой компанией Kept (бывшая KPMG). «Ведомости» ознакомились с документом. Данные в нем представлены по состоянию на июнь 2022 г.

Лидером среди учтенных в исследовании городов СНГ и Закавказья по количеству электромобилей на 100 000 жителей стал Тбилиси с показателем 114 электрокаров. В Ереване этот уровень равен 45, в Ташкенте – 33, в Москве – 16. Обогнали российскую столицу также Минск (63 электромобиля) и Новосибирск – там их 31. Меньше, чем в Москве, электрокаров на 100 000 населения в Баку (15), Бишкеке (9) и Астане (7), а также в российских Санкт-Петербурге (8), Казани (7) и Екатеринбурге (0,4). 1-е место в исследовании Kept занял Лондон (504), на 2-м месте – Нью-Йорк (148).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных