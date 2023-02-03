Столицы соседних стран обогнали Москву по насыщенности электромобилями

Столицы соседних стран обогнали Москву по насыщенности электромобилямиСказываются эффект низкой базы и зеленая политика местных властей
Количество электромобилей в Тбилиси, Ереване и Ташкенте на 100 000 человек населения превышает аналогичный показатель Москвы. Об этом говорится в исследовании «Рейтинг умных городов стран СНГ и Закавказья», подготовленном консалтинговой компанией Kept (бывшая KPMG). «Ведомости» ознакомились с документом. Данные в нем представлены по состоянию на июнь 2022 г.
Лидером среди учтенных в исследовании городов СНГ и Закавказья по количеству электромобилей на 100 000 жителей стал Тбилиси с показателем 114 электрокаров. В Ереване этот уровень равен 45, в Ташкенте – 33, в Москве – 16. Обогнали российскую столицу также Минск (63 электромобиля) и Новосибирск – там их 31. Меньше, чем в Москве, электрокаров на 100 000 населения в Баку (15), Бишкеке (9) и Астане (7), а также в российских Санкт-Петербурге (8), Казани (7) и Екатеринбурге (0,4). 1-е место в исследовании Kept занял Лондон (504), на 2-м месте – Нью-Йорк (148).