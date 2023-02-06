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Нейросеть намерена писать дипломы и помогать студентам

Минобрнауки попросили разъяснить правила использования искусственного интеллекта в вузах
Анна Устинова
Нейросеть считает, что может участвовать в образовательном процессе, но пока не готова, например, оценивать произведения искусства / Андрей Гордеев / Ведомости

Минобрнауки попросили регламентировать использование генеративных моделей искусственного интеллекта (ИИ) в учебном процессе. Об этом говорится в письме Национальной комиссии по этике в сфере ИИ министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей», представитель комиссии подтвердил его отправку. «Ведомости» направили запрос в Минобрнауки.

Комиссия – это общественная организация, образованная крупнейшими игроками в сфере ИИ для разработки этических правил работы ИИ. В нее входят представители «Сбера», «Яндекса», МТС, университета «Иннополис», фонда «Сколково», ЦСР, Центра ИИ МГИМО, «Сколтеха», Университета ИТМО, МГТУ им. Н. Э. Баумана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных