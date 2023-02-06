Нейросеть намерена писать дипломы и помогать студентам

Нейросеть намерена писать дипломы и помогать студентамМинобрнауки попросили разъяснить правила использования искусственного интеллекта в вузах
Минобрнауки попросили регламентировать использование генеративных моделей искусственного интеллекта (ИИ) в учебном процессе. Об этом говорится в письме Национальной комиссии по этике в сфере ИИ министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей», представитель комиссии подтвердил его отправку. «Ведомости» направили запрос в Минобрнауки.
Комиссия – это общественная организация, образованная крупнейшими игроками в сфере ИИ для разработки этических правил работы ИИ. В нее входят представители «Сбера», «Яндекса», МТС, университета «Иннополис», фонда «Сколково», ЦСР, Центра ИИ МГИМО, «Сколтеха», Университета ИТМО, МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам