Нейросеть намерена писать дипломы и помогать студентам

Минобрнауки попросили регламентировать использование генеративных моделей искусственного интеллекта (ИИ) в учебном процессе. Об этом говорится в письме Национальной комиссии по этике в сфере ИИ министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей», представитель комиссии подтвердил его отправку. «Ведомости» направили запрос в Минобрнауки.