На онлайн-платформах объявлений плодятся мошенники

Такие схемы не являются революционными, «скорее это можно отнести к сезонным флуктуациям данного направления криминального бизнеса», сообщил эксперт направления специальных сервисов Solar JSOC «РТК-Солар» Александр Вураско. «Мошенники создают объявления по продаже товара, услуги, аренде квартиры по очень выгодной цене с обязательной полной или частичной предоплатой или задатком. После того как жертва перевела деньги, злоумышленники перестают выходить на связь», – подтверждает операционный директор департамента Digital Risk Protection в Group-IB Владимир Калугин.