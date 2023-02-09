На онлайн-платформах объявлений плодятся мошенники

На онлайн-платформах объявлений плодятся мошенникиЗлоумышленники учатся обходить антифрод-защиту и запускают «мамонтов»
Эксперты зафиксировали всплеск мошенничества на популярных сервисах объявлений. Пользователя под различными предлогами вынуждают перевести обсуждение по заказу на стороннюю платформу и там убеждают в необходимости внести предоплату. Рост числа таких случаев мошенничества «Ведомостям» подтвердили представители «Ростелеком Solar» (РТК-Солар), FBK CyberSecurity и Group-IB.
Такие схемы не являются революционными, «скорее это можно отнести к сезонным флуктуациям данного направления криминального бизнеса», сообщил эксперт направления специальных сервисов Solar JSOC «РТК-Солар» Александр Вураско. «Мошенники создают объявления по продаже товара, услуги, аренде квартиры по очень выгодной цене с обязательной полной или частичной предоплатой или задатком. После того как жертва перевела деньги, злоумышленники перестают выходить на связь», – подтверждает операционный директор департамента Digital Risk Protection в Group-IB Владимир Калугин.