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На онлайн-платформах объявлений плодятся мошенники

Злоумышленники учатся обходить антифрод-защиту и запускают «мамонтов»
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Рост активности мошенников можно связать с популярностью торговых площадок / Максим Стулов / Ведомости

Эксперты зафиксировали всплеск мошенничества на популярных сервисах объявлений. Пользователя под различными предлогами вынуждают перевести обсуждение по заказу на стороннюю платформу и там убеждают в необходимости внести предоплату. Рост числа таких случаев мошенничества «Ведомостям» подтвердили представители «Ростелеком Solar» (РТК-Солар), FBK CyberSecurity и Group-IB.

Такие схемы не являются революционными, «скорее это можно отнести к сезонным флуктуациям данного направления криминального бизнеса», сообщил эксперт направления специальных сервисов Solar JSOC «РТК-Солар» Александр Вураско. «Мошенники создают объявления по продаже товара, услуги, аренде квартиры по очень выгодной цене с обязательной полной или частичной предоплатой или задатком. После того как жертва перевела деньги, злоумышленники перестают выходить на связь», – подтверждает операционный директор департамента Digital Risk Protection в Group-IB Владимир Калугин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных