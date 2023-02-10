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«Росатом» займется промышленным интернетом вещей и производством телекомоборудования

К 2030 году этот сегмент в России должен вырасти в 1,5–2 раза
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости

В промышленный интернет вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) до 2030 г. вложат почти 90 млрд руб. «Росатом» выделит на это 13,3 млрд руб., а из иных внебюджетных средств должно поступить еще 74,4 млрд руб. Такой расчет инвестиций в сегмент приведен в утвержденной правительством дорожной карте по развитию индустриального ПО до 2030 г. (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Объем рынка отечественных решений на базе технологии IIoT к 2030 г. должен достигнуть 147,25 млрд руб. В 2022 г. он составлял 79,6 млрд руб., говорится в документе. По итогам года рынок оценивался в 50–80 млрд руб., подтверждает директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников. Доля рынка отечественных индустриальных решений к 2030 г. должна составить 82,74%, в 2022 г. она была 54,1%, указано в карте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных