«Росатом» займется промышленным интернетом вещей и производством телекомоборудования

В промышленный интернет вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) до 2030 г. вложат почти 90 млрд руб. «Росатом» выделит на это 13,3 млрд руб., а из иных внебюджетных средств должно поступить еще 74,4 млрд руб. Такой расчет инвестиций в сегмент приведен в утвержденной правительством дорожной карте по развитию индустриального ПО до 2030 г. (есть в распоряжении «Ведомостей»).