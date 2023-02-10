«Росатом» займется промышленным интернетом вещей и производством телекомоборудования

«Росатом» займется промышленным интернетом вещей и производством телекомоборудованияК 2030 году этот сегмент в России должен вырасти в 1,5–2 раза
В промышленный интернет вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) до 2030 г. вложат почти 90 млрд руб. «Росатом» выделит на это 13,3 млрд руб., а из иных внебюджетных средств должно поступить еще 74,4 млрд руб. Такой расчет инвестиций в сегмент приведен в утвержденной правительством дорожной карте по развитию индустриального ПО до 2030 г. (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Объем рынка отечественных решений на базе технологии IIoT к 2030 г. должен достигнуть 147,25 млрд руб. В 2022 г. он составлял 79,6 млрд руб., говорится в документе. По итогам года рынок оценивался в 50–80 млрд руб., подтверждает директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников. Доля рынка отечественных индустриальных решений к 2030 г. должна составить 82,74%, в 2022 г. она была 54,1%, указано в карте.