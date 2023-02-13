«Почта России» и «Сколково» хотят тестировать тяжелые беспилотники в полях

Представитель ведомства подтвердил получение документов «Консорциума БАС», уточнив, что они рассматриваются в «приоритетном порядке». По его словам, в ближайшее время проект программы будет отправлен на согласование в профильные ведомства и администрации регионов, на территории которых планируется установить ЭПР. Таких регионов будет семь: Краснодарский и Алтайский край, Ростовская, Белгородская, Самарская и Новосибирская области, а также Татарстан.