«Почта России» и «Сколково» хотят тестировать тяжелые беспилотники в полях

«Почта России» и «Сколково» хотят тестировать тяжелые беспилотники в поляхСейчас законодательство допускает к химической обработке только пилотируемую авиацию
Созданная «Почтой России» и «Сколково капиталом» компания «Консорциум БАС» планирует тестировать тяжелые дроны для нужд сельского хозяйства. Для этого необходимо установить экспериментально-правовой режим (ЭПР), следует из документа, который есть в распоряжении «Ведомостей». Подлинность «Программы ЭПР в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем» подтвердил гендиректор «Консорциума БАС» Денис Барышников, отметив, что заявка находится на согласовании в Минэкономразвития.
Представитель ведомства подтвердил получение документов «Консорциума БАС», уточнив, что они рассматриваются в «приоритетном порядке». По его словам, в ближайшее время проект программы будет отправлен на согласование в профильные ведомства и администрации регионов, на территории которых планируется установить ЭПР. Таких регионов будет семь: Краснодарский и Алтайский край, Ростовская, Белгородская, Самарская и Новосибирская области, а также Татарстан.