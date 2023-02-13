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«Почта России» и «Сколково» хотят тестировать тяжелые беспилотники в полях

Сейчас законодательство допускает к химической обработке только пилотируемую авиацию
Анастасия Курашева
Планируется, что за время действия программы общая площадь обрабатываемых беспилотниками земель составит 490 000 га / PIXABAY

Созданная «Почтой России» и «Сколково капиталом» компания «Консорциум БАС» планирует тестировать тяжелые дроны для нужд сельского хозяйства. Для этого необходимо установить экспериментально-правовой режим (ЭПР), следует из документа, который есть в распоряжении «Ведомостей». Подлинность «Программы ЭПР в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем» подтвердил гендиректор «Консорциума БАС» Денис Барышников, отметив, что заявка находится на согласовании в Минэкономразвития.

Представитель ведомства подтвердил получение документов «Консорциума БАС», уточнив, что они рассматриваются в «приоритетном порядке». По его словам, в ближайшее время проект программы будет отправлен на согласование в профильные ведомства и администрации регионов, на территории которых планируется установить ЭПР. Таких регионов будет семь: Краснодарский и Алтайский край, Ростовская, Белгородская, Самарская и Новосибирская области, а также Татарстан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных