«Вконтакте» будет зарабатывать на блогерах и полгода платить их налоги

«Вконтакте» обещает компенсировать налоговые выплаты авторам, которые зарегистрируются на платформе как самозанятые и будут размещать рекламу в пабликах с использованием рекламных инструментов соцсети, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Компенсации будут эквивалентны налоговым отчислениям за профессиональный доход, т. е. 4–6% с каждого платежа. Программа компенсаций рассчитана на полгода, уточнил он.