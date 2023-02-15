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«Вконтакте» будет зарабатывать на блогерах и полгода платить их налоги

Для этого владельцы пабликов должны официально зарегистрироваться на платформе как самозанятые
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Теперь «В контакте» будет работать с авторами напрямую / Максим Стулов / Ведомости

«Вконтакте» обещает компенсировать налоговые выплаты авторам, которые зарегистрируются на платформе как самозанятые и будут размещать рекламу в пабликах с использованием рекламных инструментов соцсети, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Компенсации будут эквивалентны налоговым отчислениям за профессиональный доход, т. е. 4–6% с каждого платежа. Программа компенсаций рассчитана на полгода, уточнил он.

Выплаты за показы рекламы в пабликах будут получать только те авторы, которые будут работать через рекламные инструменты сети, уточнил представитель «Вконтакте». Если самозанятый автор будет получать деньги от рекламодателя напрямую, здесь налоговые отчисления не вернут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных