«Вконтакте» будет зарабатывать на блогерах и полгода платить их налоги

«Вконтакте» будет зарабатывать на блогерах и полгода платить их налогиДля этого владельцы пабликов должны официально зарегистрироваться на платформе как самозанятые
«Вконтакте» обещает компенсировать налоговые выплаты авторам, которые зарегистрируются на платформе как самозанятые и будут размещать рекламу в пабликах с использованием рекламных инструментов соцсети, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Компенсации будут эквивалентны налоговым отчислениям за профессиональный доход, т. е. 4–6% с каждого платежа. Программа компенсаций рассчитана на полгода, уточнил он.
Выплаты за показы рекламы в пабликах будут получать только те авторы, которые будут работать через рекламные инструменты сети, уточнил представитель «Вконтакте». Если самозанятый автор будет получать деньги от рекламодателя напрямую, здесь налоговые отчисления не вернут.
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