Роскомнадзор предупредил о необходимости дополнительного финансирования ведомства

Законопроект предполагает, что владельцы автономных систем должны будут хранить записи о приеме и передаче любой информации на протяжении трех лет по аналогии с операторами связи и организаторами распространения информации (ОРИ; операторы и ОРИ уже обязаны хранить информацию по «закону Яровой» и согласно требованиям закона «Об информации»). Поправки касаются всех сетей, у которых есть номер автономной системы, заявил «Ведомостям» член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия»). «Это могут быть не только сети предприятий, но и сети цифровых сервисов», – уточнил он.