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Роскомнадзор предупредил о необходимости дополнительного финансирования ведомства

Деньги потребуются в случае принятия новых поправок к закону «О связи»
Екатерина Кинякина Анастасия Курашева
Максим Стулов / Ведомости

Роскомнадзор (РКН) потребовал дополнительного финансирования на увеличение своего штата и доработку систем. Это необходимо для осуществления новых функций, которые могут быть возложены на ведомство в случае принятия поправок к закону «О связи». В соответствии с этими поправками РКН должен будет дополнительно контролировать около 2000 онлайн-сервисов. О необходимости дополнительного финансирования на заседании комитета Госдумы по информполитике 15 февраля заявил замруководителя РКН Олег Терляков. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.

Законопроект предполагает, что владельцы автономных систем должны будут хранить записи о приеме и передаче любой информации на протяжении трех лет по аналогии с операторами связи и организаторами распространения информации (ОРИ; операторы и ОРИ уже обязаны хранить информацию по «закону Яровой» и согласно требованиям закона «Об информации»). Поправки касаются всех сетей, у которых есть номер автономной системы, заявил «Ведомостям» член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия»). «Это могут быть не только сети предприятий, но и сети цифровых сервисов», – уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных