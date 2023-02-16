Роскомнадзор предупредил о необходимости дополнительного финансирования ведомства

Роскомнадзор предупредил о необходимости дополнительного финансирования ведомстваДеньги потребуются в случае принятия новых поправок к закону «О связи»
Роскомнадзор (РКН) потребовал дополнительного финансирования на увеличение своего штата и доработку систем. Это необходимо для осуществления новых функций, которые могут быть возложены на ведомство в случае принятия поправок к закону «О связи». В соответствии с этими поправками РКН должен будет дополнительно контролировать около 2000 онлайн-сервисов. О необходимости дополнительного финансирования на заседании комитета Госдумы по информполитике 15 февраля заявил замруководителя РКН Олег Терляков. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.
Законопроект предполагает, что владельцы автономных систем должны будут хранить записи о приеме и передаче любой информации на протяжении трех лет по аналогии с операторами связи и организаторами распространения информации (ОРИ; операторы и ОРИ уже обязаны хранить информацию по «закону Яровой» и согласно требованиям закона «Об информации»). Поправки касаются всех сетей, у которых есть номер автономной системы, заявил «Ведомостям» член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия»). «Это могут быть не только сети предприятий, но и сети цифровых сервисов», – уточнил он.