DDoS-атаки все чаще происходят с российских IP-адресов

DDoS-атаки все чаще происходят с российских IP-адресовЗлоумышленники используют их для обхода блокировок зарубежного трафика
В 2022 г. DDoS-атаки с использованием ботнетов, созданных внутри России, стали одним из наиболее популярных хакерских сценариев. Об этом «Ведомостям» рассказал основатель Qrator Labs Александр Лямин. По его словам, злоумышленники выбирали для проведения атак серверы, расположенные на территории России, что позволяло им обходить блокировки зарубежного трафика.
Рост числа атак с использованием «российских» ботнетов подтвердили ведущий эксперт отдела анализа защищенности МТС Вадим Шелест, ведущий эксперт группы мониторинга ботнетов «Лаборатории Касперского» Олег Купреев и технический директор АО «Синклит» Лука Сафонов. Большая часть атак с использованием «российских» ботнетов была осуществлена на субъекты критической информационной инфраструктуры, уточнил директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «РТК-Солар» Алексей Павлов.