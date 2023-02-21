DDoS-атаки все чаще происходят с российских IP-адресов

В 2022 г. DDoS-атаки с использованием ботнетов, созданных внутри России, стали одним из наиболее популярных хакерских сценариев. Об этом «Ведомостям» рассказал основатель Qrator Labs Александр Лямин. По его словам, злоумышленники выбирали для проведения атак серверы, расположенные на территории России, что позволяло им обходить блокировки зарубежного трафика.