Число пользователей нейросетей в России выросло в пять раз за полгода

В исследование Tele2 вошли бесплатные и доступные в России площадки, где искусственный интеллект создает изображения, музыку и тексты. Среди них – нейросеть Dream, которая создает арт в определенном стиле на основе текстового запроса, Stable Diffusion, генерирующая картинки на основе текста или другого изображения, и созданная «Сбером» ruDALL-E, которая генерирует изображение по запросу на русском языке.