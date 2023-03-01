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Число пользователей нейросетей в России выросло в пять раз за полгода

Трафик чат-бота ChatGPT за этот период увеличился в 14 раз
Анастасия Курашева
Андрей Гордеев / Ведомости

На фоне популярности Midjourney и ChatGPT с августа 2022-го по февраль 2023 г. количество пользователей нейросетей выросло в пять раз, а продолжительность взаимодействия с искусственным интеллектом (ИИ) – в три раза, подсчитали аналитики Tele2 (абсолютные показатели не приводятся).

В исследование Tele2 вошли бесплатные и доступные в России площадки, где искусственный интеллект создает изображения, музыку и тексты. Среди них – нейросеть Dream, которая создает арт в определенном стиле на основе текстового запроса, Stable Diffusion, генерирующая картинки на основе текста или другого изображения, и созданная «Сбером» ruDALL-E, которая генерирует изображение по запросу на русском языке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных