Число пользователей нейросетей в России выросло в пять раз за полгода

Число пользователей нейросетей в России выросло в пять раз за полгодаТрафик чат-бота ChatGPT за этот период увеличился в 14 раз
На фоне популярности Midjourney и ChatGPT с августа 2022-го по февраль 2023 г. количество пользователей нейросетей выросло в пять раз, а продолжительность взаимодействия с искусственным интеллектом (ИИ) – в три раза, подсчитали аналитики Tele2 (абсолютные показатели не приводятся).
В исследование Tele2 вошли бесплатные и доступные в России площадки, где искусственный интеллект создает изображения, музыку и тексты. Среди них – нейросеть Dream, которая создает арт в определенном стиле на основе текстового запроса, Stable Diffusion, генерирующая картинки на основе текста или другого изображения, и созданная «Сбером» ruDALL-E, которая генерирует изображение по запросу на русском языке.
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