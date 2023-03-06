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На поддержку экспорта отечественного софта просят 465 млн рублей в год

Замену рынкам Европы и США предстоит найти в Азии и Африке
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Евгений Разумный / Ведомости

На реализацию мер поддержки экспорта российского ПО может потребоваться порядка 465 млн руб. в год, следует из проекта дорожной карты ассоциации отечественных разработчиков компьютерного ПО «Руссофт». «Ведомости» ознакомились с текстом документа.

Согласно карте, «Руссофт» предлагает запустить акселерационную программу, рассчитанную на 500 IТ-компаний в год. Финансовая поддержка необходима для вывода их продуктов на новые рынки, следует из документа. Для этого «предлагается консолидировать опыт ведущих акселераторов – ФРИИ, фонда «Сколково», Generation S» – и отбирать компании совместно с ними.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных