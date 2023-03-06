На поддержку экспорта отечественного софта просят 465 млн рублей в год

Согласно карте, «Руссофт» предлагает запустить акселерационную программу, рассчитанную на 500 IТ-компаний в год. Финансовая поддержка необходима для вывода их продуктов на новые рынки, следует из документа. Для этого «предлагается консолидировать опыт ведущих акселераторов – ФРИИ, фонда «Сколково», Generation S» – и отбирать компании совместно с ними.