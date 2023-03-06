На поддержку экспорта отечественного софта просят 465 млн рублей в год

На поддержку экспорта отечественного софта просят 465 млн рублей в годЗамену рынкам Европы и США предстоит найти в Азии и Африке
На реализацию мер поддержки экспорта российского ПО может потребоваться порядка 465 млн руб. в год, следует из проекта дорожной карты ассоциации отечественных разработчиков компьютерного ПО «Руссофт». «Ведомости» ознакомились с текстом документа.
Согласно карте, «Руссофт» предлагает запустить акселерационную программу, рассчитанную на 500 IТ-компаний в год. Финансовая поддержка необходима для вывода их продуктов на новые рынки, следует из документа. Для этого «предлагается консолидировать опыт ведущих акселераторов – ФРИИ, фонда «Сколково», Generation S» – и отбирать компании совместно с ними.
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