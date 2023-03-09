Китайские глаза для Большого брата

Китайские глаза для Большого братаИстория Hikvision, чьи камеры следят за людьми по всему миру
Системы видеонаблюдения от Hikvision умеют видеть в темноте, распознавать номера машин и узнавать людей в лицо. Тесные связи компании с китайскими властями способствовали ее бурному росту, но они же стали и главной проблемой. Hikvision – одна из компаний, участвующих в создании общекитайской системы полицейского наблюдения. С ее помощью не только раскрывают преступления и следят за соблюдением коронавирусного карантина, но и, по мнению критиков, отслеживают перемещения неугодных власти людей. Особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, который в западных медиа прозвали «тюрьмой под открытым небом».
Обвинения в гонениях на уйгуров послужили поводом для введения против Hikvision санкций со стороны США. К этому добавились слухи (никак не доказанные), что китайская разведка может получать картинку с камер Hikvision. А они, между прочим, оказались установлены не просто по всему миру, но даже на секретных военных базах. Теперь в западных странах избавляются от продукции Hikvision. «Все это может очень быстро превратить Hikvision в сугубо отечественную компанию», – пишет профильное интернет-издание IPVM. Но пока до этого далеко, а системы наблюдения пользуются спросом в авторитарных странах.