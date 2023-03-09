Китайские глаза для Большого брата

Обвинения в гонениях на уйгуров послужили поводом для введения против Hikvision санкций со стороны США. К этому добавились слухи (никак не доказанные), что китайская разведка может получать картинку с камер Hikvision. А они, между прочим, оказались установлены не просто по всему миру, но даже на секретных военных базах. Теперь в западных странах избавляются от продукции Hikvision. «Все это может очень быстро превратить Hikvision в сугубо отечественную компанию», – пишет профильное интернет-издание IPVM. Но пока до этого далеко, а системы наблюдения пользуются спросом в авторитарных странах.