Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

Китайские глаза для Большого брата

История Hikvision, чьи камеры следят за людьми по всему миру
Антон Осипов
CFOTO / Future Publishing via Getty Images

Системы видеонаблюдения от Hikvision умеют видеть в темноте, распознавать номера машин и узнавать людей в лицо. Тесные связи компании с китайскими властями способствовали ее бурному росту, но они же стали и главной проблемой. Hikvision – одна из компаний, участвующих в создании общекитайской системы полицейского наблюдения. С ее помощью не только раскрывают преступления и следят за соблюдением коронавирусного карантина, но и, по мнению критиков, отслеживают перемещения неугодных власти людей. Особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, который в западных медиа прозвали «тюрьмой под открытым небом».

Обвинения в гонениях на уйгуров послужили поводом для введения против Hikvision санкций со стороны США. К этому добавились слухи (никак не доказанные), что китайская разведка может получать картинку с камер Hikvision. А они, между прочим, оказались установлены не просто по всему миру, но даже на секретных военных базах. Теперь в западных странах избавляются от продукции Hikvision. «Все это может очень быстро превратить Hikvision в сугубо отечественную компанию», – пишет профильное интернет-издание IPVM. Но пока до этого далеко, а системы наблюдения пользуются спросом в авторитарных странах.

Вы видите 7% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных