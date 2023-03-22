Экспорт российских видеоигр в Китай потребовал мер поддержки

Экспорт российских видеоигр в Китай потребовал мер поддержкиРечь идет не о финансировании, а о снятии административных барьеров
Отечественные игровые компании прорабатывают меры поддержки, необходимые для экспорта своей продукции в Китай. Вопрос о поддержке экспорта видеоигр поднимался в феврале на заседании Центра компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО (ЦКР) по игровым сервисам, рассказали «Ведомостям» два участника этого совещания и подтвердили четыре собеседника в игровых студиях и отраслевых ассоциациях.
Центры компетенций по развитию ПО и индустриальные центры компетенций импортозамещения функционируют с середины 2022 г. Создать их поручил в июне 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин. В ЦКР по игровым сервисам входит порядка 30 участников – это представители игровых студий, отраслевых ассоциаций, эксперты по игровому бизнесу. Возглавляет эту группу главный исполнительный директор VK Play Василий Магурян. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу VK.