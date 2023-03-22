Экспорт российских видеоигр в Китай потребовал мер поддержки

Отечественные игровые компании прорабатывают меры поддержки, необходимые для экспорта своей продукции в Китай. Вопрос о поддержке экспорта видеоигр поднимался в феврале на заседании Центра компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО (ЦКР) по игровым сервисам, рассказали «Ведомостям» два участника этого совещания и подтвердили четыре собеседника в игровых студиях и отраслевых ассоциациях.