Разработчик инженерного софта «Аскон» увеличил выручку на треть

На традиционном для себя рынке решений для машиностроения «Аскон» в 2022 г. продолжал развивать PLM-комплекс тяжелого класса для проектирования и управления жизненным циклом технической продукции, рассказал Богданов. Кроме того, в прошлом году ускорилась миграция решений компании на Linux, добавил он. В частности, на отечественных операционных системах теперь работают система проектирования «Компас-3D» и серверная часть системы управления нормативно-справочной информацией предприятия «Полином:MDM», указал Богданов. По его словам, переход на независимые программные платформы остро востребован в связи с запретом на использование зарубежного ПО в критической информационной инфраструктуре с 1 января 2025 г.