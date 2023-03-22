Разработчик инженерного софта «Аскон» увеличил выручку на треть

Разработчик инженерного софта «Аскон» увеличил выручку на третьНо темпы роста оборотов компании в 2022 году замедлились
Крупнейший российский разработчик инженерного программного обеспечения (ПО) «Аскон» в 2022 г. увеличил выручку на 35%, с 2,8 млрд руб. до 3,8 млрд руб., рассказал «Ведомостям» генеральный директор компании Максим Богданов. Выручка «Аскона» растет три года подряд, но в 2021 г. рост был более заметным и составлял 40% – c 2 млрд руб. до 2,8 млрд руб.
Рост выручки компании в 2022 г. обеспечил спрос на решения компании, связанные с BIM-технологиями, рассказал Богданов. Это способ проектирования зданий, позволяющий создавать виртуальную копию объекта и через нее получать доступ ко всей актуальной и достоверной информацию по объекту. В частности, продажи новых лицензий решения Pilot-BIM выросли на 260%, а количество пользователей системы проектирования Renga превысило 1000, привел данные гендиректор «Аскона».
На рост спроса, по словам Богданова, повлияла необходимость замены иностранного ПО, создание новых производственных мощностей и требование применять BIM-технологии на объектах госзаказа, а в перспективе и в долевом строительстве [жилья].
Согласно дорожной карте «Новое индустриальное программное обеспечение», объем российского рынка технологических решений, создаваемых в рамках высокотехнологичного направления, в 2022 г. составлял 162 млрд руб., к 2025 г. он должен составить 260 млрд руб., а к 2030-му — 350 млрд руб. На конференции ЦИПР летом 2022 г. премьер Михаил Мишустин заявил, что лишь 23% используемых в промышленности в 2022 г. IT-решений были отечественными. «Доля затрат на такие покупки (отечественного промышленного ПО) в ближайшие 2–3 года должна вырасти до 70% от всех расходов на цифровизацию», – заявил тогда премьер.
На традиционном для себя рынке решений для машиностроения «Аскон» в 2022 г. продолжал развивать PLM-комплекс тяжелого класса для проектирования и управления жизненным циклом технической продукции, рассказал Богданов. Кроме того, в прошлом году ускорилась миграция решений компании на Linux, добавил он. В частности, на отечественных операционных системах теперь работают система проектирования «Компас-3D» и серверная часть системы управления нормативно-справочной информацией предприятия «Полином:MDM», указал Богданов. По его словам, переход на независимые программные платформы остро востребован в связи с запретом на использование зарубежного ПО в критической информационной инфраструктуре с 1 января 2025 г.
В 2022 г. у компании появились 970 новых заказчиков, а их общее количество составляет порядка 15 000, говорит Богданов. Среди крупнейших заказчиков компании — «Уралвагонзавод» «Ростеха», ПО «Маяк» «Росатома», Балтийский завод и «Севмаш» (входят в «Объединенную судостроительную корпорацию»), «Волгограднефтемаш», ФНПЦ «Титан-Баррикады». Кроме того, в 2022 г. «Аскон» вышел на новый для себя рынок Узбекистана в роли интегратора, сказал Богданов. Компания «Аскон-Ташкент» будет напрямую работать с заказчиками, выступая партнером по цифровизации инженерных и производственных процессов.
Уход с российского рынка иностранных вендоров привел к серьезным проблемам во многих отечественных компаниях-заказчиках в части использования системного и инженерного ПО, сказал менеджер практики «Стратегия трансформации» компании «Рексофт консалтинг» Валерий Волынкин. Реакцией большинства предприятий стала ревизия и оценка состояния своих ИТ-систем и планирование перехода критически важных процессов на отечественное ПО, добавил он. Параллельно, по его словам, замораживались менее приоритетные проекты и перераспределялись общие бюджеты.
«В связи с этим можно предположить, что уменьшение темпов роста выручки “Аскон” в 2022 г. связано с вынужденной паузой рынка, связанной с перебалансировкой, и в 2023 г. стоит ожидать повышенный темп роста выручки вендора за счет отложенного спроса», – считает Волынкин.
Рынок отечественного прикладного ПО будет расти год к году в диапазоне 10-20%, благодаря комплексным мерам поддержки государства и вложениям индустрий, считает представитель российского разработчика ПО для цифровизации промышленности ГК «Цифра». «Мы видим, что государство заинтересовано в привлечении крупных инвесторов в разработку и далее, вероятно, такие проекты будут развиваться по принципу софинансирования», – сказал он.