В правительстве предложили объединять стартапы в холдинги

Механизм планирует реализовать фонд «Сколково» совместно с ВЭБ.РФ, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с предложением. По его словам, финансирование меры предполагается по линии ВЭБа. Для этого госкорпорации разрешат направлять инвестиции в технологический сектор (сейчас для нее действуют ограничения по рискам. – «Ведомости»), сообщил собеседник. Для участников консорциумов будут действовать льготы, которые доступны для резидентов «Сколково» (обнуление налога на прибыль, освобождение от НДС, пониженные страховые взносы, нулевой налог на имущество и льготы по таможенным платежам), сообщил источник.