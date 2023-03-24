В правительстве предложили объединять стартапы в холдинги

В правительстве предложили объединять стартапы в холдингиМера вошла в проект концепции технологического развития по инициативе «Сколково»
Правительство планирует поддержать создание технологических холдингов, которые объединят несколько отраслевых стартапов с заказчиком, производственной компанией и инвесторами. Такая мера вошла в проект концепции технологического развития до 2030 г. (версия от 12 марта есть у «Ведомостей»), которую готовит кабмин совместно с бизнесом и экспертным сообществом. Данная мера действительно рассматривается для включения в концепцию, сообщил представитель секретариата первого вице-премьера Андрея Белоусова, курирующего подготовку документа.
Механизм планирует реализовать фонд «Сколково» совместно с ВЭБ.РФ, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с предложением. По его словам, финансирование меры предполагается по линии ВЭБа. Для этого госкорпорации разрешат направлять инвестиции в технологический сектор (сейчас для нее действуют ограничения по рискам. – «Ведомости»), сообщил собеседник. Для участников консорциумов будут действовать льготы, которые доступны для резидентов «Сколково» (обнуление налога на прибыль, освобождение от НДС, пониженные страховые взносы, нулевой налог на имущество и льготы по таможенным платежам), сообщил источник.