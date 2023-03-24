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В правительстве предложили объединять стартапы в холдинги

Мера вошла в проект концепции технологического развития по инициативе «Сколково»
Анастасия Бойко Анастасия Курашева
Freepik

Правительство планирует поддержать создание технологических холдингов, которые объединят несколько отраслевых стартапов с заказчиком, производственной компанией и инвесторами. Такая мера вошла в проект концепции технологического развития до 2030 г. (версия от 12 марта есть у «Ведомостей»), которую готовит кабмин совместно с бизнесом и экспертным сообществом. Данная мера действительно рассматривается для включения в концепцию, сообщил представитель секретариата первого вице-премьера Андрея Белоусова, курирующего подготовку документа.

Механизм планирует реализовать фонд «Сколково» совместно с ВЭБ.РФ, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с предложением. По его словам, финансирование меры предполагается по линии ВЭБа. Для этого госкорпорации разрешат направлять инвестиции в технологический сектор (сейчас для нее действуют ограничения по рискам. – «Ведомости»), сообщил собеседник. Для участников консорциумов будут действовать льготы, которые доступны для резидентов «Сколково» (обнуление налога на прибыль, освобождение от НДС, пониженные страховые взносы, нулевой налог на имущество и льготы по таможенным платежам), сообщил источник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных