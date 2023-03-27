Аренда ЦОДов в Петербурге подорожала на 25%

В то же время в Москве и Московской области тарифы на аренду мест в дата-центрах выросли незначительно – на 3% год к году, говорится в исследовании. Средняя цена на услугу colocation в Москве составила 105 300 руб., а в Санкт-Петербурге – 85 000 руб., подсчитали авторы исследования.