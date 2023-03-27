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Аренда ЦОДов в Петербурге подорожала на 25%

В Москве тарифы выросли лишь на 3%
Анна Устинова
«Ростелеком-ЦОД»

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области тарифы на услугу colocation (аренда места в дата-центре для размещения серверных стоек) у операторов коммерческих центров обработки данных (ЦОД) в I квартале 2023 г. выросли на 25% по сравнению с I кварталом 2022 г., говорится в совместном исследовании, проведенном компаниями iKS-Consulting и 3data (есть в распоряжении «Ведомостей»).

В то же время в Москве и Московской области тарифы на аренду мест в дата-центрах выросли незначительно – на 3% год к году, говорится в исследовании. Средняя цена на услугу colocation в Москве составила 105 300 руб., а в Санкт-Петербурге – 85 000 руб., подсчитали авторы исследования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных