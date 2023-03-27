Аренда ЦОДов в Петербурге подорожала на 25%В Москве тарифы выросли лишь на 3%
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области тарифы на услугу colocation (аренда места в дата-центре для размещения серверных стоек) у операторов коммерческих центров обработки данных (ЦОД) в I квартале 2023 г. выросли на 25% по сравнению с I кварталом 2022 г., говорится в совместном исследовании, проведенном компаниями iKS-Consulting и 3data (есть в распоряжении «Ведомостей»).
В то же время в Москве и Московской области тарифы на аренду мест в дата-центрах выросли незначительно – на 3% год к году, говорится в исследовании. Средняя цена на услугу colocation в Москве составила 105 300 руб., а в Санкт-Петербурге – 85 000 руб., подсчитали авторы исследования.
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