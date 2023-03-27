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Законопроект о белых хакерах вызвал вопросы у силовиков

Одобрения Минцифры может не хватить для внесения поправок в УК РФ
Анастасия Курашева
Андрей Гордеев / Ведомости

Принятие законопроекта о белых хакерах может быть отложено, выяснили «Ведомости». Инициатива публично обсуждается с лета 2022 г. Минцифры тогда занялось проработкой возможности ввести понятие bug bounty (поиск уязвимостей в ПО за вознаграждение) в правовое поле. В законопроекте речь идет, в частности, об изменениях в ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», говорит собеседник «Ведомостей» в одной из компаний по кибербезопасности, знакомый с документом.

Эта статья подразумевает незаконное получение доступа к охраняемой законом компьютерной информации, если эти действия повлекли, в частности, модификацию и копирование этой информации. Максимальная ответственность по данной статье – семь лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных