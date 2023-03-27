Законопроект о белых хакерах вызвал вопросы у силовиков

Принятие законопроекта о белых хакерах может быть отложено, выяснили «Ведомости». Инициатива публично обсуждается с лета 2022 г. Минцифры тогда занялось проработкой возможности ввести понятие bug bounty (поиск уязвимостей в ПО за вознаграждение) в правовое поле. В законопроекте речь идет, в частности, об изменениях в ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», говорит собеседник «Ведомостей» в одной из компаний по кибербезопасности, знакомый с документом.