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Электронно-промышленный комплекс

О чем свидетельствует эскалация в «войне чипов» США против Китая
Антон Осипов
Reuters

Производство чипов превратилось в новую гонку вооружений. Самая важная торговая война современности – это отнюдь не тарифное противостояние США и Китая, считает испанский аналитический центр Elcano Royal Institute (учрежден МИДом, минобороны, минэкономики и рядом других госструктур). Нет, это технологическая война США и Китая, у которой две цели. Во-первых, сохранить технологическое превосходство Америки. Во-вторых, увеличить разрыв в уровне технологий и сдержать экономический рост соперника. Пока Пекин «штампует дешевые устаревшие чипы целыми ведрами», США не беспокоятся, образно пишет Bloomberg. Но в Вашингтоне пристально следят, чтобы Китай не освоил новейшие технологии.

В октябре 2022 г. Вашингтон принял «Акт о чипах», который предцпроизводителям полупроводников и устанавливает важные запреты на экспорт передовых микросхем и оборудования для их производства в Китай. В Белом доме настроены законодательно запретить все американские инвестиции в высокотехнологичные китайские компании, включая разработчиков искусственного интеллекта (ИИ), квантовых вычислений, 5G, а также передовых полупроводников. Более того, США склонили Японию и Нидерланды присоединиться к американским экспортным ограничениям. Эти две страны особенно важны – благодаря контролю критических технологий для создания и эксплуатации оборудования, на котором штампуют чипы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных