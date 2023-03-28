Электронно-промышленный комплекс

Электронно-промышленный комплексО чем свидетельствует эскалация в «войне чипов» США против Китая
Производство чипов превратилось в новую гонку вооружений. Самая важная торговая война современности – это отнюдь не тарифное противостояние США и Китая, считает испанский аналитический центр Elcano Royal Institute (учрежден МИДом, минобороны, минэкономики и рядом других госструктур). Нет, это технологическая война США и Китая, у которой две цели. Во-первых, сохранить технологическое превосходство Америки. Во-вторых, увеличить разрыв в уровне технологий и сдержать экономический рост соперника. Пока Пекин «штампует дешевые устаревшие чипы целыми ведрами», США не беспокоятся, образно пишет Bloomberg. Но в Вашингтоне пристально следят, чтобы Китай не освоил новейшие технологии.
В октябре 2022 г. Вашингтон принял «Акт о чипах», который предцпроизводителям полупроводников и устанавливает важные запреты на экспорт передовых микросхем и оборудования для их производства в Китай. В Белом доме настроены законодательно запретить все американские инвестиции в высокотехнологичные китайские компании, включая разработчиков искусственного интеллекта (ИИ), квантовых вычислений, 5G, а также передовых полупроводников. Более того, США склонили Японию и Нидерланды присоединиться к американским экспортным ограничениям. Эти две страны особенно важны – благодаря контролю критических технологий для создания и эксплуатации оборудования, на котором штампуют чипы.