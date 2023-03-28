Электронно-промышленный комплекс

В октябре 2022 г. Вашингтон принял «Акт о чипах», который предцпроизводителям полупроводников и устанавливает важные запреты на экспорт передовых микросхем и оборудования для их производства в Китай. В Белом доме настроены законодательно запретить все американские инвестиции в высокотехнологичные китайские компании, включая разработчиков искусственного интеллекта (ИИ), квантовых вычислений, 5G, а также передовых полупроводников. Более того, США склонили Японию и Нидерланды присоединиться к американским экспортным ограничениям. Эти две страны особенно важны – благодаря контролю критических технологий для создания и эксплуатации оборудования, на котором штампуют чипы.