Аудитория онлайн-школ гадания таро и магии выросла за год почти в 20 раз

В России зафиксирован всплеск интереса населения к курсам в области эзотерики и астрологии. Посещаемость онлайн-площадок, предлагающих обучение мистическим техникам, в январе – марте 2023 г. выросла в 19 раз год к году. За этот же период 2022 г. у исследуемых онлайн-школ было 312 посещений, а в начале этого года их количество выросло до 5962, подсчитали аналитики Tele2.