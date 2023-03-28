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Аудитория онлайн-школ гадания таро и магии выросла за год почти в 20 раз

На маркетплейсах на 95% вырос спрос на амулеты и браслеты для защиты от порчи
Анастасия Курашева
Курсы по эзотерике пришли на замену теряющим популярность марафонам личностного роста / Freepik

В России зафиксирован всплеск интереса населения к курсам в области эзотерики и астрологии. Посещаемость онлайн-площадок, предлагающих обучение мистическим техникам, в январе – марте 2023 г. выросла в 19 раз год к году. За этот же период 2022 г. у исследуемых онлайн-школ было 312 посещений, а в начале этого года их количество выросло до 5962, подсчитали аналитики Tele2.

В то же время трафик на таких сайтах вырос в 24 раза по сравнению с тем же периодом 2022 г., уточнил представитель компании. Рост трафика на площадках, предлагающих курсы с эзотерической тематикой, зафиксировали и аналитики «Мегафона». В январе – марте 2023 г. он вырос в 11 раз, привел данные представитель оператора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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