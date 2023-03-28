Аудитория онлайн-школ гадания таро и магии выросла за год почти в 20 раз

Аудитория онлайн-школ гадания таро и магии выросла за год почти в 20 разНа маркетплейсах на 95% вырос спрос на амулеты и браслеты для защиты от порчи
В России зафиксирован всплеск интереса населения к курсам в области эзотерики и астрологии. Посещаемость онлайн-площадок, предлагающих обучение мистическим техникам, в январе – марте 2023 г. выросла в 19 раз год к году. За этот же период 2022 г. у исследуемых онлайн-школ было 312 посещений, а в начале этого года их количество выросло до 5962, подсчитали аналитики Tele2.
В то же время трафик на таких сайтах вырос в 24 раза по сравнению с тем же периодом 2022 г., уточнил представитель компании. Рост трафика на площадках, предлагающих курсы с эзотерической тематикой, зафиксировали и аналитики «Мегафона». В январе – марте 2023 г. он вырос в 11 раз, привел данные представитель оператора.
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