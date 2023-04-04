«F+ tech| Марвел» начнет выпускать принтеры на базе купленного бизнеса американской Lexmark

«Мы ведем работу по созданию собственного печатного устройства. Думаю, что в 2023 г. мы должны в районе III–IV квартала его представить, – сказал Мельников. – Ориентироваться мы будем на массовый доступный сегмент и средний ценовой, который является основным для офисных принтеров». По его словам, по техническим характеристикам это будет аналог многофункционального устройства (МФУ) Lexmark МX-431 производства одноименной американской компании. Российский бизнес Lexmark «F+ tech| Марвел» купила еще в августе 2022 г.