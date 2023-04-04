«F+ tech| Марвел» начнет выпускать принтеры на базе купленного бизнеса американской Lexmark

«F+ tech| Марвел» начнет выпускать принтеры на базе купленного бизнеса американской LexmarkНо на первых порах техника будет собираться китайскими фабриками
Группа компаний «F+ tech| Марвел» разрабатывает собственный принтер и планирует вывести его на рынок под брендом F+ tech до конца 2023 г. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал управляющий партнер ГК Алексей Мельников. По его словам, это будет решение для корпоративного рынка, которое подойдет для офисного использования.
«Мы ведем работу по созданию собственного печатного устройства. Думаю, что в 2023 г. мы должны в районе III–IV квартала его представить, – сказал Мельников. – Ориентироваться мы будем на массовый доступный сегмент и средний ценовой, который является основным для офисных принтеров». По его словам, по техническим характеристикам это будет аналог многофункционального устройства (МФУ) Lexmark МX-431 производства одноименной американской компании. Российский бизнес Lexmark «F+ tech| Марвел» купила еще в августе 2022 г.