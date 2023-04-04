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«F+ tech| Марвел» начнет выпускать принтеры на базе купленного бизнеса американской Lexmark

Но на первых порах техника будет собираться китайскими фабриками
Анастасия Курашева
Уход недружественных вендоров привел к тому, что российские компании начали сами пытаться проектировать и выпускать / Getty Images

Группа компаний «F+ tech| Марвел» разрабатывает собственный принтер и планирует вывести его на рынок под брендом F+ tech до конца 2023 г. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал управляющий партнер ГК Алексей Мельников. По его словам, это будет решение для корпоративного рынка, которое подойдет для офисного использования.

«Мы ведем работу по созданию собственного печатного устройства. Думаю, что в 2023 г. мы должны в районе III–IV квартала его представить, – сказал Мельников. – Ориентироваться мы будем на массовый доступный сегмент и средний ценовой, который является основным для офисных принтеров». По его словам, по техническим характеристикам это будет аналог многофункционального устройства (МФУ) Lexmark МX-431 производства одноименной американской компании. Российский бизнес Lexmark «F+ tech| Марвел» купила еще в августе 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных