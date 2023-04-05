Университеты отчитаются об исследованиях в сфере видеоигр

Университеты отчитаются об исследованиях в сфере видеоигрНо участники рынка и сами готовы исследовать свою отрасль
Минобрнауки попросило российские вузы сообщить об уже проведенных, проводимых или планируемых исследованиях в области видеоигр. Письмо за подписью директора департамента информационной политики и комплексной безопасности Минобрнауки Андрея Толмачева было направлено 23 марта в 219 учебных заведений, в числе которых РУДН им. Патриса Лумумбы, РЭУ им. Г. В. Плеханова, МГТУ им. Н. Э. Баумана. Информацию необходимо предоставить до 28 апреля и направить ее АНО РВИ (Организация развития видеоигровой индустрии). Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил гендиректор АНО РВИ Василий Овчинников.
Запрашиваемая информация касается также исследований по темам стриминга, киберспорта, компьютерных клубов, применения видеоигр для развития навыков и обучения, в том числе с учетом возрастных особенностей, и проч., следует из письма. Обобщение этой информации поможет «определить перспективные направления развития индустрии видеоигр, включая разработку и реализацию образовательных программ, подготовку кадров и поддержку студенческих проектов», говорится в документе.