Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

Университеты отчитаются об исследованиях в сфере видеоигр

Но участники рынка и сами готовы исследовать свою отрасль
Анастасия Курашева
Florian Olivo / Unsplash

Минобрнауки попросило российские вузы сообщить об уже проведенных, проводимых или планируемых исследованиях в области видеоигр. Письмо за подписью директора департамента информационной политики и комплексной безопасности Минобрнауки Андрея Толмачева было направлено 23 марта в 219 учебных заведений, в числе которых РУДН им. Патриса Лумумбы, РЭУ им. Г. В. Плеханова, МГТУ им. Н. Э. Баумана. Информацию необходимо предоставить до 28 апреля и направить ее АНО РВИ (Организация развития видеоигровой индустрии). Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил гендиректор АНО РВИ Василий Овчинников.

Запрашиваемая информация касается также исследований по темам стриминга, киберспорта, компьютерных клубов, применения видеоигр для развития навыков и обучения, в том числе с учетом возрастных особенностей, и проч., следует из письма. Обобщение этой информации поможет «определить перспективные направления развития индустрии видеоигр, включая разработку и реализацию образовательных программ, подготовку кадров и поддержку студенческих проектов», говорится в документе.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных