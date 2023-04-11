«Наступает эпоха, когда мир будет копировать китайские разработки»К 2030 г. Китай обгонит весь мир в области ИИ, считает основатель Sinovation Ventures Кай-Фу Ли
В один из дней в 2018 г. Ли ехал на Uber. «Когда самоуправляемые машины лишат меня работы?» – поинтересовался у него водитель. «Лет через 15–20», – ответил ему Ли. «Ну, к тому времени я буду на пенсии», – с облегчением вздохнул шофер. Хорошо, что это происходило в США, рассказывал Ли корреспонденту MIT Technology Review. Водителю в Китае пришлось бы сообщить, что уже через 10 лет ИИ лишит его работы. Или через 15, если повезет.
Это может показаться удивительным. Шумиха вокруг американских разработок в области ИИ создает впечатление, что США лидируют в этой сфере. На самом деле Китай если еще не догнал, то успешно догоняет соперника. Шансы на победу Ли оценивает как минимум 50 на 50. В своих лекциях и публикациях Ли не раз объяснял, в чем сильные стороны китайских разработчиков.