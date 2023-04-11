«Наступает эпоха, когда мир будет копировать китайские разработки»

В один из дней в 2018 г. Ли ехал на Uber. «Когда самоуправляемые машины лишат меня работы?» – поинтересовался у него водитель. «Лет через 15–20», – ответил ему Ли. «Ну, к тому времени я буду на пенсии», – с облегчением вздохнул шофер. Хорошо, что это происходило в США, рассказывал Ли корреспонденту MIT Technology Review. Водителю в Китае пришлось бы сообщить, что уже через 10 лет ИИ лишит его работы. Или через 15, если повезет.