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«Наступает эпоха, когда мир будет копировать китайские разработки»

К 2030 г. Китай обгонит весь мир в области ИИ, считает основатель Sinovation Ventures Кай-Фу Ли
Антон Осипов
Основатель Sinovation Ventures Кай-Фу Ли / CRAIG BARRITT / Getty Images via AFP

В один из дней в 2018 г. Ли ехал на Uber. «Когда самоуправляемые машины лишат меня работы?» – поинтересовался у него водитель. «Лет через 15–20», – ответил ему Ли. «Ну, к тому времени я буду на пенсии», – с облегчением вздохнул шофер. Хорошо, что это происходило в США, рассказывал Ли корреспонденту MIT Technology Review. Водителю в Китае пришлось бы сообщить, что уже через 10 лет ИИ лишит его работы. Или через 15, если повезет.

Это может показаться удивительным. Шумиха вокруг американских разработок в области ИИ создает впечатление, что США лидируют в этой сфере. На самом деле Китай если еще не догнал, то успешно догоняет соперника. Шансы на победу Ли оценивает как минимум 50 на 50. В своих лекциях и публикациях Ли не раз объяснял, в чем сильные стороны китайских разработчиков.

В чем Китай круче США

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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