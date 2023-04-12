Дата-центры могут получить официальный статус

Весной 2023 г. Госдума может наконец принять разработанный еще в 2021 г. законопроект Минцифры, который вводит понятие дата-центров (центров обработки данных, ЦОД) в правовое поле, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к компаниям отрасли. Источник, близкий к правительству, уточнил, что второе чтение законопроекта в Думе состоится уже в апреле. «Законопроект дорабатывается в комитете Госдумы по информационной политике при участии Минцифры», – уточнил собеседник. «Ведомости» направили запрос в этот комитет и Минцифры.