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Гражданские беспилотники предложили оснащать системами передачи данных о полете

Это позволит направлять их операторам команды о срочной посадке или возврате судна
Анастасия Курашева
Андрей Гордеев / Ведомости

Профильная ассоциация беспилотной авиации «Аэронекст» предложила ввести единые функциональные требования к произведенным в России гражданским беспилотникам и прописать их в Федеральных авиационных правилах. Это позволит ФСБ, МВД и другим силовым ведомствам идентифицировать любой аппарат и на основе этого оперативно принимать решение, нужно ли препятствовать его движению. Это следует из письма с предложениями «по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях развития беспилотной авиации», которое ассоциация направила в Минтранс 24 марта. Подлинность документа «Ведомостям» подтвердил гендиректор «Аэронекста» Глеб Бабинцев.

Представитель Минтранса отметил, что письмо в ведомстве получено. Вопрос идентификации гражданских беспилотников обсуждается в рамках рабочей группы по подготовке федерального проекта «Инфраструктура, безопасность и сертификация», говорит он. Собеседник добавил, что пока комментировать подробности предложения преждевременно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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