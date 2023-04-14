Гражданские беспилотники предложили оснащать системами передачи данных о полете

Профильная ассоциация беспилотной авиации «Аэронекст» предложила ввести единые функциональные требования к произведенным в России гражданским беспилотникам и прописать их в Федеральных авиационных правилах. Это позволит ФСБ, МВД и другим силовым ведомствам идентифицировать любой аппарат и на основе этого оперативно принимать решение, нужно ли препятствовать его движению. Это следует из письма с предложениями «по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях развития беспилотной авиации», которое ассоциация направила в Минтранс 24 марта. Подлинность документа «Ведомостям» подтвердил гендиректор «Аэронекста» Глеб Бабинцев.