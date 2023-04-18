«Сбер» начал переходить на ноутбуки собственного бренда

В IV квартале 2022 г. в Россию действительно ввезли 9200 ноутбуков «Сбера» из Китая, следует из статистики GS Group. Поставки осуществлял производитель умных устройств ООО «Салютдевайсы» (бренд SberDevices) в партнерстве с китайским разработчиком и поставщиком электроники Shanghai IP3 Information Technology Co., Ltd. в конце ноября и в начале декабря прошлого года, подтвердил один из источников «Ведомостей».