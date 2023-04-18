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«Сбер» начал переходить на ноутбуки собственного бренда

Но на коммерческом рынке их продажи могут ограничиться только корпоративным и госсектором
Анна Устинова Анастасия Курашева
Евгений Разумный / Ведомости

«Сбер» начал тестировать в отделениях около 10 000 ноутбуков собственного производства, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к ритейлерам и производителям электроники. Сейчас «Сбер» проверяет их на работоспособность и впоследствии планирует нарастить количество техники собственного производства в филиалах, добавляет один из них.

В IV квартале 2022 г. в Россию действительно ввезли 9200 ноутбуков «Сбера» из Китая, следует из статистики GS Group. Поставки осуществлял производитель умных устройств ООО «Салютдевайсы» (бренд SberDevices) в партнерстве с китайским разработчиком и поставщиком электроники Shanghai IP3 Information Technology Co., Ltd. в конце ноября и в начале декабря прошлого года, подтвердил один из источников «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных