«Сбер» начал переходить на ноутбуки собственного бренда

«Сбер» начал переходить на ноутбуки собственного брендаНо на коммерческом рынке их продажи могут ограничиться только корпоративным и госсектором
«Сбер» начал тестировать в отделениях около 10 000 ноутбуков собственного производства, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к ритейлерам и производителям электроники. Сейчас «Сбер» проверяет их на работоспособность и впоследствии планирует нарастить количество техники собственного производства в филиалах, добавляет один из них.
В IV квартале 2022 г. в Россию действительно ввезли 9200 ноутбуков «Сбера» из Китая, следует из статистики GS Group. Поставки осуществлял производитель умных устройств ООО «Салютдевайсы» (бренд SberDevices) в партнерстве с китайским разработчиком и поставщиком электроники Shanghai IP3 Information Technology Co., Ltd. в конце ноября и в начале декабря прошлого года, подтвердил один из источников «Ведомостей».
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