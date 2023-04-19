Шадаев призвал убрать ведомственные данные из общего доступа

Необходимо провести ревизию накопленных российскими ведомствами баз данных и извлечь часть из них из общего доступа, чтобы минимизировать риски утечек. Об этом министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил во время выступления на форуме First Russian Data Forum 18 апреля 2023 г. «Наша позиция следующая: многие данные надо точно убирать из оперативного контура, хранить в шифрованном виде, ограничивать к ним доступ, они точно не должны быть в такой базовой доступности, про которую мы в последнее время говорим», – сказал министр.