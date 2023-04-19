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Шадаев призвал убрать ведомственные данные из общего доступа

Это может говорить о смене государственной политики в сфере big data
Анастасия Курашева Анна Устинова
Министр цифрового развития России Максут Шадаев выступил на форуме First Russian Data Forum с предложением убрать многие ведомственные данные из оперативного контура и хранить их в шифрованном виде / Пресс-служба First Russian Data Forum

Необходимо провести ревизию накопленных российскими ведомствами баз данных и извлечь часть из них из общего доступа, чтобы минимизировать риски утечек. Об этом министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил во время выступления на форуме First Russian Data Forum 18 апреля 2023 г. «Наша позиция следующая: многие данные надо точно убирать из оперативного контура, хранить в шифрованном виде, ограничивать к ним доступ, они точно не должны быть в такой базовой доступности, про которую мы в последнее время говорим», – сказал министр.

Какие именно данные ведомств в перспективе могут стать закрыты, Шадаев не уточнил. «Ведомости» направили запрос в Минцифры. Туда же перенаправил запрос газеты представитель пресс-службы правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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