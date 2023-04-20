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Зарубежные игровые издатели начали отказываться от русского языка в новых играх

Это спровоцирует спрос на пиратские и фанатские переводы игр
Анастасия Курашева
bethesda.net

Крупные зарубежные издатели игр начали отказываться от российской локализации новых релизов. В апреле от поддержки русского языка и русских субтитров в готовящихся к выходу играх отказались американская Bethesda и японская Sega, следует из данных игровой площадки Steam.

В 2022 г. большинство крупных издателей официально покинули российский рынок и убрали возможность купить свои игры для аккаунтов из России. В их числе Bethesda, Sega, EA, Ubisoft, Activision Blizzard, CD Projekt и др. Теперь студии стали массово отказываться и от российских локализаций. В частности, в космическом ролевом боевике Starfield от Bethesda, который должен выйти осенью 2023 г., русский язык исчез из списка поддерживаемых в середине апреля, следует из информации на странице игры в Steam. Свой подход к выпуску локализаций поменяла и Sega, которая убрала русский язык из дополнения к игре Total War Warhammer 3 чуть более чем за неделю до ее выхода 13 апреля, следует из данных Steam.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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