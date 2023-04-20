Зарубежные игровые издатели начали отказываться от русского языка в новых играх

В 2022 г. большинство крупных издателей официально покинули российский рынок и убрали возможность купить свои игры для аккаунтов из России. В их числе Bethesda, Sega, EA, Ubisoft, Activision Blizzard, CD Projekt и др. Теперь студии стали массово отказываться и от российских локализаций. В частности, в космическом ролевом боевике Starfield от Bethesda, который должен выйти осенью 2023 г., русский язык исчез из списка поддерживаемых в середине апреля, следует из информации на странице игры в Steam. Свой подход к выпуску локализаций поменяла и Sega, которая убрала русский язык из дополнения к игре Total War Warhammer 3 чуть более чем за неделю до ее выхода 13 апреля, следует из данных Steam.