В ДНР и ЛНР возникли проблемы с YouTube

В ДНР и ЛНР возникли проблемы с YouTubeНо Роскомнадзор сейчас видеосервис не блокирует
Пользователи в новых регионах России столкнулись с различными проблемами в работе сервиса YouTube. О том, что видеоролики на сервисе не начинают воспроизводиться до момента полной загрузки, «Ведомостям» рассказали три сотрудника различных региональных операторов. В ДНР проблемы в работе YouTube начались в середине апреля 2023 г., а в ЛНР проблема носит постоянный характер, уточнил представитель оператора и гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко.
Информацию о проблемах с YouTube в ЛНР «Ведомостям» подтвердил представитель местного оператора в республике. В регионе наблюдаются проблемы с работой видеосервиса: не отображаются кнопки, в вечернее время значительно ухудшается качество воспроизведения (до низкого разрешения 144p).