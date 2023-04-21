В ДНР и ЛНР возникли проблемы с YouTube

Пользователи в новых регионах России столкнулись с различными проблемами в работе сервиса YouTube. О том, что видеоролики на сервисе не начинают воспроизводиться до момента полной загрузки, «Ведомостям» рассказали три сотрудника различных региональных операторов. В ДНР проблемы в работе YouTube начались в середине апреля 2023 г., а в ЛНР проблема носит постоянный характер, уточнил представитель оператора и гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко.