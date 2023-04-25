Минцифры заказало разработку российского сегмента единой информсистемы для ЕАЭС

Минцифры заказало разработку российского сегмента единой информсистемы для ЕАЭСОна должна запустить обмен электронными документами между странами – членами союза
Минцифры России ищет разработчика для создания российского сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Информация о проведении ведомством закупки в формате открытого конкурса была опубликована на сайте госзакупок 21 апреля 2023 г. Такая система нужна для межгосударственного обмена данными и электронными документами между Россией, Белоруссией, Арменией, Казахстаном и Киргизией, следует из закупочной документации.
Разработка компонентов «национального сегмента» интегрированной информационной системы (ИИС) составит 42,5 млн руб., говорится в закупке. Сбор заявок продлится до 10 мая, а сами работы пройдут в четыре этапа до 20 декабря 2023 г. Подключение федеральных органов исполнительной власти к российскому сегменту ИИС ЕАЭС станет одним из мероприятий нацпрограммы «Цифровая экономика».