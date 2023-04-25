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Минцифры заказало разработку российского сегмента единой информсистемы для ЕАЭС

Она должна запустить обмен электронными документами между странами – членами союза
Анна Устинова
Павел Бедняков / РИА Новости

Минцифры России ищет разработчика для создания российского сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Информация о проведении ведомством закупки в формате открытого конкурса была опубликована на сайте госзакупок 21 апреля 2023 г. Такая система нужна для межгосударственного обмена данными и электронными документами между Россией, Белоруссией, Арменией, Казахстаном и Киргизией, следует из закупочной документации.

Разработка компонентов «национального сегмента» интегрированной информационной системы (ИИС) составит 42,5 млн руб., говорится в закупке. Сбор заявок продлится до 10 мая, а сами работы пройдут в четыре этапа до 20 декабря 2023 г. Подключение федеральных органов исполнительной власти к российскому сегменту ИИС ЕАЭС станет одним из мероприятий нацпрограммы «Цифровая экономика».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных