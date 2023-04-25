Минцифры заказало разработку российского сегмента единой информсистемы для ЕАЭС

Минцифры России ищет разработчика для создания российского сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Информация о проведении ведомством закупки в формате открытого конкурса была опубликована на сайте госзакупок 21 апреля 2023 г. Такая система нужна для межгосударственного обмена данными и электронными документами между Россией, Белоруссией, Арменией, Казахстаном и Киргизией, следует из закупочной документации.