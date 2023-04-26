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«Авианосец очень сложно разгоняется, но и очень сложно тормозит»

Министр цифрового развития Максут Шадаев и руководители телекомоператоров «большой четверки» о состоянии отрасли в стране
Екатерина Кинякина Анастасия Курашева Марина Тюняева (Бочкарёва) Анна Устинова
Вартан Айрапетян / Ведомости

В 2022–2023 гг. российская телекоммуникационная отрасль столкнулась с последствиями санкций, трудностями с работой международных сегментов бизнеса, ограничениями поставок оборудования. Но эта совокупность проблем открыла перед компаниями возможности импортозамещения и дала стимул диверсифицировать бизнес. О том, как крупнейшие участники рынка меняли свой бизнес в новых условиях, на телекомфоруме «Ведомостей» рассказывали министр цифрового развития России Максут Шадаев, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, генеральный директор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Александр Торбахов и коммерческий директор «Мегафона» Павел Тулубьев.

– Насколько финансовые результаты 2022 г. соответствуют вашим ожиданиям? Удалось ли преодолеть кризис и справиться с его последствиями? Насколько изменились ваши планы по инвестициям в инфраструктуру?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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