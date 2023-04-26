«Авианосец очень сложно разгоняется, но и очень сложно тормозит»

В 2022–2023 гг. российская телекоммуникационная отрасль столкнулась с последствиями санкций, трудностями с работой международных сегментов бизнеса, ограничениями поставок оборудования. Но эта совокупность проблем открыла перед компаниями возможности импортозамещения и дала стимул диверсифицировать бизнес. О том, как крупнейшие участники рынка меняли свой бизнес в новых условиях, на телекомфоруме «Ведомостей» рассказывали министр цифрового развития России Максут Шадаев, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, генеральный директор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Александр Торбахов и коммерческий директор «Мегафона» Павел Тулубьев.