Продажи отечественных смартфонов упали за год в 2 раза

Продажи отечественных смартфонов упали за год в 2 разаОни не выдерживают ценовой конкуренции с китайским импортом
В России за I квартал 2023 г. было продано 46 900 смартфонов российских брендов, что на 53% меньше, чем за такой же период прошлого года, когда было реализовано 99 300 отечественных гаджетов. Это следует из статистики «Марвел-дистрибуции» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Резкое сокращение продаж подтверждают данные Ozon: через маркетплейс с января по март было продано на 47% меньше российских смартфонов, чем в первые три месяца 2022 г. Самые популярные бренды, по данным обеих компаний, BQ и Inoi.
«Большинство российских смартфонов – это бюджетные устройства. На данном этапе покупатели уже закрыли свои базовые потребности в недорогих устройствах и теперь начинают приобретать второй-третий смартфон уже уровнем повыше либо переходить на модели с расширенным функционалом. Поэтому российские покупатели отдают предпочтение иностранным брендам, которые представлены на полках более широко», – объясняет бизнес-аналитик ГК «F+ tech-Марвел» Артур Махлаюк.