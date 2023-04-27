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Продажи отечественных смартфонов упали за год в 2 раза

Они не выдерживают ценовой конкуренции с китайским импортом
Анна Устинова Анастасия Курашева
BQ и Inoi – одни из популярных брендов российских смартфонов / Ведомости

В России за I квартал 2023 г. было продано 46 900 смартфонов российских брендов, что на 53% меньше, чем за такой же период прошлого года, когда было реализовано 99 300 отечественных гаджетов. Это следует из статистики «Марвел-дистрибуции» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Резкое сокращение продаж подтверждают данные Ozon: через маркетплейс с января по март было продано на 47% меньше российских смартфонов, чем в первые три месяца 2022 г. Самые популярные бренды, по данным обеих компаний, BQ и Inoi.

«Большинство российских смартфонов – это бюджетные устройства. На данном этапе покупатели уже закрыли свои базовые потребности в недорогих устройствах и теперь начинают приобретать второй-третий смартфон уже уровнем повыше либо переходить на модели с расширенным функционалом. Поэтому российские покупатели отдают предпочтение иностранным брендам, которые представлены на полках более широко», – объясняет бизнес-аналитик ГК «F+ tech-Марвел» Артур Махлаюк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных